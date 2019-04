Marta Gastón reclama que el Convenio de Transición Justa priorice a los trabajadores de las subcontratas

Publicado 08/04/2019 16:15:01 CET

La consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, ha apostado porque el Convenio de Transición Justa priorice a los trabajadores de las subcontratas. Ha afirmado que no quiere que se hable de esta prioridad sólo para el desmantelamiento de la Central Térmica de Andorra (Teruel) o para la actividad que se genere con los mil megavatios de la instalación, también para la formación de reorientación profesional para trabajar en los futuros proyectos que lleguen a la comarca.

Así lo ha indicado este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, tras de mantener una reunión con los representantes de trabajadores de las subcontratas de la Central. Esta cita llega después de que la consejera mantuviese un encuentro con los responsables de Endesa en Aragón el pasado jueves.

En este contexto, ha destacado la importancia que tiene los empleados de las subcontratas, unos 400.

Gastón ha recordado que este martes irá a Madrid para acudir a una reunión con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, con el objetivo de tratar el Convenio para la Transición Justa, que desde el Ministerio quieren que se firme con varias comunidades autónomas afectadas por el cierre de centrales térmicas. La intención del Ministerio es que Aragón sea la primera región en firmar.

"En ese Convenio de Transición Justa queremos que quede reflejado por escrito no solamente la importancia que los trabajadores de esta subcontratas tienen en el territorio", sino que se priorice su contratación "no solamente en las actividades que Endesa" y "no solamente para quien definitivamente se quede con "los mil megavatios para la instalación de plantas fotovoltaicas en la zona" sino "de cara a la formación para reorientaciones profesionales o reconversiones de cara a esos proyectos, a esos promotores que están trabajando con el Gobierno de Aragón que se instalarán en la zona y necesitarán para cubrir sus puestos de trabajo".

Ha apuntado que para los jóvenes de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos es necesarios que haya "un horizonte de empleo" en el que puedan "gestar sus esperanzas para poderse quedar a vivir en el territorio".

MANTENER UNA REUNIÓN CON ENDESA

Los trabajadores de las subcontratas han trasladado que llevan "tiempo" intentando mantener una reunión con Endesa. Aunque la titular de Economía ha evidenciado que el Gobierno de Aragón no es "el portavoz" de la compañía, sí que tratarán que estos empleados sean escuchados.

En este punto, Marta Gastón ha recalcado la importante labor que han realizado estos trabajadores en Endesa en la Central Térmica, aunque no sean empleados directos de la compañía.

Sobre que Endesa trasladase a Gastón en la reunión de la semana pasada que no tiene intención de realizar el proyecto de biomasa ni otras instalaciones que había propuesto el Gobierno de Aragón y los sindicatos, ha reiterado que no está conforme con que el plan de acompañamiento de la empresa sólo contemple las plantas fotovoltaicas.

De esta forma, la consejera ha evidenciado que cuando se habla de la actividad de desmantelamiento de la Central Térmica no se está hablando de un plan inversor, "se está hablando de una obligación que tiene la titular una vez llegado el 30 de junio de 2020". Por lo tanto, "no puede formar parte de un plan de acompañamiento".

MIL MEGAVATIOS

El portavoz de los trabajadores de las subcontratas de la Central Térmica, Pedro Miñana, ha incidido en que los mil megavatios de la Central Térmica de Andorra no tienen que concederse a Endesa sino que se tienen que adjudicar a través de una puja, tal y como pidió también el Gobierno de Aragón en las alegaciones al anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

"Endesa es una empresa que depende de Enel, una multinacional italiana que ya nos ha estado expoliando bastante en esta comarca y ahora se va de rositas. No podemos ponerle las cosas tan fáciles", ha aseverado.

En este contexto, ha pedido que se permita que los empleados que llevan ya 40 años trabajando en la Central, y que tienen 58 ó 60 años, terminen su actividad con la subcontrata que desmonte la instalación eléctrica.