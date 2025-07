Martín Lázaro y Marija Brecko se llevan al Vuelta al Aneto del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets

ZARAGOZA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los 55 kilómetros y 3.630 metros positivos del Gran Trail Trangoworld-Aneto Posets han contado con 693 participantes La Vuelta al Aneto 2025 ya conoce a sus vencedores. Son el andorrano Martí Lázaro Cordero y la letona Marija Brecko, quienes han demostrado estar un punto por encima del resto de participantes en la segunda mayor distancia del Gran Trail Trangoworld-Aneto Posets (GTTAP).

"La meteorología ha sido muy buena, sin demasiado calor, lo que me ha permitido correr fuerte. El tramo de alta montaña, desde el collado de Salenques --kilómetro 26--, son realmente duros y a partir de ahí el cuerpo va ya bastante cansado.

"Por suerte, he podido alimentarme bien, lo que me ha permitido llegar dignamente a la meta", ha apuntado el vencedor, tras cruzar la línea de meta junto a su hijo. "Me habían contado que era un recorrido muy técnico, con mucha piedra, y tenían razón. Es una carrera brutal, muy bonita, pero en la que tienes que venir muy preparado porque si no, se te hacen más duras las bajadas que las subidas".

El corredor, que ha liderado la prueba desde el primer tramo, ha parado el cronómetro en 7:00:07. Tras él, el alicantino Sergio Gutiérrez (7:06:56) --extenista profesional--, que ha hecho una carrera muy inteligente y progresiva, se ha asentado en la segunda posición antes de alcanzar el collado de Ballibierna --kilómetro 33-- y ahí se ha hecho fuerte.

Al tercer cajón del podio ha subido el corredor de Scarpa de 21 años, Javier Vives (7:30:15). Cuarto ha sido Jordi Gamito y quinto, Alberto Agúndez.

Si entre los chicos ha habido un dominador absoluto, en categoría femenina ha ocurrido exactamente lo mismo y ese papel lo ha asumido Marija Brecko.

La deportista, originaria de Letonia y afincada en Pamplona, no ha encontrado resistencia entre las chicas y se ha coronado con 9:42:25. "Yo siempre salgo a mi ritmo, sin preocuparme de los demás e intentando hacer un esfuerzo de menos a más. Hoy me ha ido muy bien, teniendo grandes sensaciones durante todo el recorrido. ¡Incluso la lluvia que nos ha caído me ha ayudado a refrescarme! Lo que más meha gustado es el paisaje de alta montaña, de rocas y terreno técnico", ha contado la corredora, que lleva tan solo 2 años corriendo por montaña.

En segundo lugar ha llegado a la Avenida de los Tilos de Benasque la cántabra María Ricondo (10:07:30) y el tercero ha sido para la valenciana Patricia Rodríguez, para quien el GTTAP es una cita fija en el calendario desde hace años.

El recorrido rodea en 55 kilómetros y 3.630 metros positivos el macizo de las Maladetas, coronado por la cumbre del Aneto (3.404 metros). Tras visitar el impresionante Forau d'Aigualluts, discurre por el valle de Barrancs, pasando por collados a gran altura, como el de Salenques (2.797 m). Tras recalar en el refugio de Cap de Llauset se dirige hacia el valle de Ballibierna, completando la vuelta a través de la mágica Sierra Negra con el ascenso a la Tuca d'Estiba Freda. Los récords vigentes son las 6:52:30 de Marcos Ramos y las 8:24:53 de María Martínez.