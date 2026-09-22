Almeida sobre el ático de Ayuso: "La oposición intenta estirar el chicle y si se equivoca, mejor no distraerla"

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho sobre las críticas de la oposición al ático comprado por la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, que intentan estirar el chicle, cuando el chicle ya no da para más de sí" y ha añadido que "si de verdad pretenden que el proyecto de transformación que tiene la izquierda para Madrid es hablar del ático, cuando el enemigo se confunde lo mejor es no decírselo".

"Que sigan por este camino y que sigan estirando el chicle porque el chicle ya no da más de sí" ha reiterado Martínez-Almeida para comentar que "no deja de ser sorprendente que en la España actual la izquierda le preste más atención a este asunto que al drama que se está viviendo en Ceuta, y luego se preguntarán el porqué de los resultados electorales".

En rueda de prensa, Martínez-Almeida ha asegurado que "no hay una cuestión en la política madrileña sobre la que se hayan dado más explicaciones que el ático", un asunto recurrente en los últimos 50 días y que en comparación con el ámbito de la política que se vive en la actualidad "no parece que tenga la importancia trascendental al que le pretende dar la izquierda".

El alcalde de Madrid ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras mantener una reunión con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, con motivo de su visita a la capital aragonesa para abordar asuntos compartidos de urbanismo, movilidad, vivienda y cultura, entre otros.