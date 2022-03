Más de 100 camiones recorren las calles de Zaragoza para reivindicar una bajada del precio de combustibles

ZARAGOZA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 123 camiones recorren este lunes, 21 de marzo, las calles de la ciudad de Zaragoza, convocados por la Plataforma Nacional Defensa Sector del Transporte, para reivindicar una bajada del precio de los combustibles.

Desde dicha Plataforma en Zaragoza, Emilio Seco ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que el convoy de camiones ha partido a las 11.30 horas desde la Ciudad del Transporte de Zaragoza, para dirigirse al centro de la ciudad, atravesando la plaza de Europa, puerta del Carmen, la plaza Paraíso y discurrir por el paseo Echegaray y Caballero para concluir en la Z-30.

Fuentes de Delegación del Gobierno en Aragón han informado de que no había comunicación oficial de esta convocatoria y que agentes de Guardia Civil han escoltado a los camioneros para garantizar su seguridad hasta la entrada al término municipal de Zaragoza, donde ha tomado el relevo en esta tarea la Policía Local.

Se trata del segundo día consecutivo que salen a las calles a protestar por la situación "insostenible" que atraviesa el sector del transporte y la logística, con motivo del incremento del precio de los carburantes. "Estamos saliendo de forma pacífica y cumpliendo con lo que la Guardia Civil y la Policía Local nos dice. No somos unos delincuentes como se dice", ha recalcado Seco.

Este transportista ha subrayado la importancia de que se reduzca "de inmediato" el precio del gasoil: "No nos negamos nadie a trabajar, queremos poder trabajar y poder comer, porque no ganamos ni para comer, No estamos haciendo piquetes ni nada por el estilo". Seco ha instado al Gobierno de España a que se reúna con el presidente de la Plataforma Nacional Defensa Sector del Transporte.