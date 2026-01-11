Más de 1.000 personas han visitado la exposición 'Un Momento a Solas'

ZARAGOZA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exposición temporal "Un Momento a Solas" ha recibido en total a 1.045 visitantes. El espacio, situado en el Edificio Pignatelli, tenía como objetivos acercar la vivencia de la Soledad no Deseada al conjunto de la población y ayudar a prevenirla y paliarla.

Desde su inauguración el 15 de septiembre hasta su cierre el 15 de diciembre, se han realizado 54 visitas guiadas a la muestra por parte de diversas entidades.

La mayoría de visitantes han sido personas mayores (390), seguidos por los estudiantes (317). La exposición también ha recibido a migrantes (157), desempleados en itinerarios sociolaborales (90), mujeres en dificultad social (40), personal de la administración del Gobierno de Aragón (18) y otras instituciones relacionadas con la dependencia (33).

El espacio contenía un panel informativo que contextualizaba la vivencia de la Soledad no Deseada, cinco piezas audiovisuales que mostraban experiencias de esta soledad en diferentes perfiles de personas, cinco entrevistas a personas expertas en este ámbito, un juego interactivo que ayuda a identificar los casos de Soledad no Deseada y cinco paneles informativos que muestran más información sobre los perfiles de las personas que protagonizan esta exposición.