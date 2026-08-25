Más de 14.100 personas mayores participan en más de 610 talleres de Fundación 'la Caixa' en Aragón. - FUNDACIÓN 'LA CAIXA'

ZARAGOZA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación 'la Caixa' ha impulsado este curso más de 610 actividades en los 25 centros conveniados con las administraciones de Aragón, en los que han participado má de 14.100 personas mayores.

Las propuestas se centran en la mejora de la salud física, las competencias digitales, el desarrollo personal o las acciones comunitarias y creativas, ha informado Fundación 'la Caixa'.

Con el aumento de la esperanza de vida y el hecho de que las personas al jubilarse pueden esperar vivir 21 años más, el envejecimiento saludable se ha convertido en una prioridad para el programa de Personas Mayores de la Fundación 'la Caixa'.

El objetivo de las actividades que impulsa es promover la participación activa de las personas mayores y ensalzar su rol en la sociedad, su compromiso social y participación comunitaria, así como contribuir a su empoderamiento para que puedan llevar a cabo un proyecto personal propio con el que disfruten de una vida con propósito.

Los talleres se desarrollan en cinco líneas de acción con las que se pretende abordar de forma holística sus necesidades, intereses e inquietudes, favoreciendo su bienestar físico y emocional: Mantenimiento y mejora de la salud física y prevención de la fragilidad; Fomento del desarrollo personal; Mejora de las competencias digitales; Participación social y comunitaria; y Creatividad y reflexión.

EDADISMO

Una de las novedades de este curso ha sido el taller 'Edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo', que pretende dotar de herramientas a las personas mayores para que puedan hacer frente a situaciones de edadismo y, a su vez, ser agentes activos en la realización de acciones de sensibilización en su entorno comunitario, a través del voluntariado, en el que han participado ya más de 1.600 personas.

Una de cada tres personas en Europa es víctima, en un momento u otro, de alguna discriminación relacionada con su edad. Por eso, la iniciativa promueve la toma de conciencia sobre este fenómeno y la posterior toma de acción.

Entre las acciones comunitarias, adquieren especial relevancia las intergeneracionales. Además, también se han llevado a cabo charlas de sensibilización y talleres sobre el duelo, sobre los cuidados, etc.

"En el programa desarrollamos contenidos rigurosos, novedosos y actuales que, además de los beneficios visibles, tienen como objetivo hacer frente al aislamiento", ha señalado el director del programa de Personas Mayores de la Fundación 'La Caixa', David Velasco.

Los centros son espacios relacionales donde generar nuevos vínculos, descubrir habilidades y potenciarlas, intercambiar experiencias, y mejorar los estados físico, emocional y mental. "Nuestro objetivo es que las personas mayores sientan que, participando en las actividades, están nutriendo su sentido de vida", ha añadido Velasco.

TALLERES DE AUTOFORMACIÓN ONLINE

Con el objetivo de llegar de una forma inclusiva a todas las personas y disminuir así la brecha digital, la Fundación 'la Caixa' pone a la disposición una serie de talleres virtuales.

Desde su inicio, más de 11.000 personas mayores de toda España se han inscrito en los talleres en esta modalidad, ya sea con el ordenador en casa o en las aulas informáticas de los centros de personas mayores. Según una encuesta realizada entre los inscritos, más del 94% recomendaría estos cursos a otros usuarios.

Los cursos de autoformación abordan temas como la alimentación saludable, el ejercicio, las rutinas para el bienestar o el uso de las aplicaciones tecnológicas. Están destinados a todas aquellas personas que desean seguir sumando experiencias a la vida a su ritmo.

MINITALLERES AULA ABIERTA

Además, siguiendo la línea de la digitalización, el programa lleva a cabo los minitalleres Aula abierta, con formaciones específicas dirigidas a las personas mayores voluntarias que dan apoyo digital en los espacios del Aula abierta de los centros de personas mayores.

Se ofrecen los conocimientos y recursos necesarios para que los voluntarios puedan acompañar a las personas que asisten a estos espacios y enseñarles a usar las aplicaciones digitales más populares y a realizar las gestiones más habituales a través de internet.

Con más de un siglo de trayectoria, el programa de Personas Mayores de la Fundación "la Caixa" tiene como propósito estratégico responder a los retos actuales asociados a la etapa de la vejez.

Su enfoque actual se centra en construir modelos que prioricen el "ser" por encima del "hacer", apostando por el desarrollo de un proyecto de vida personal y comunitario.

La idea es acompañar y facilitar una nueva etapa vital que valga la pena ser vivida con conciencia, responsabilidad y sentido, disfrutando del presente y contribuyendo activamente a la sociedad.

En este contexto, cobra especial importancia combatir el aislamiento y la soledad, promoviendo vínculos de apoyo mutuo, el cuidado propio y el cuidado de quienes nos rodean.