Más de 18.200 personas asisten a la subida de la Virgen del Pilar previa a la Ofrenda de Flores

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el acto de subida de la imagen de la Virgen del Pilar. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La subida de la imagen de la Virgen del Pilar, que presidirá este lunes, 12 de octubre, la Ofrenda de Flores, se ha consolidado no solo como un acto solemne en la programación de las fiestas, sino también como un evento multitudinario. Más de 18.200 personas han vivido este emocionante momento en el que ha participado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el arzobispo de la Diócesis de Zaragoza, monseñor Carlos Escribano.

Durante muchos años, muchos ciudadanos se han acercado al momento en el que los operarios municipales alzaban la imagen a la parte superior de esta estructura de 15,5 metros de alto. El pasado año el Gobierno de Natalia planteó ensalzar este gesto simbólico de encumbrar la imagen, manteniéndose este año con la actuación de los infanticos del Pilar con la habitual jaculatoria 'Bendita y Alabada Sea la Hora', además de con la participación de un grupo de jotas. El acto ha finalizado con el himno de España.

La alcaldesa Natalia Chueca ha celebrado esta jornada porque "nuestra patrona merecía algo más a la altura de nuestra Virgen. De los 20.000 claveles hemos pasado a las 7 millones de flores, el equivalente al 'Jardín de Europa', el famoso jardín de los Países Bajos que es todo un atractivo turístico y que está presente en 32 hectáreas. Mañana el Jardín de Europa estará en Zaragoza, demostrando el amor de la ciudad a la Virgen del Pilar.

"La Virgen no se apareció en cualquier lugar. Eligió Zaragoza. La Virgen del Pilar eligió un pilar firme y no pudo hacerlo de otra forma, porque los zaragozanos somos así. Firmes y sencillos", ha añadido Natalia Chueca.

En torno a 75 trabajadores, con una labor conjunta de alrededor de 30 horas, han permitido la construcción de este esqueleto metálico que preside la Plaza del Pilar. La imagen, construida en fibra de poliéster, pesa 15 kilos y mide 1,43 metros, casi cuatro veces el tamaño de la original, que mide 36 centímetros.

La corona con resplandores tiene un diámetro de 2,64 metros. El manto mide 2,50 metros de altura, siendo el total de su altura de 6,70 metros y pesa unos 525 kilos, sin contar las flores.

Durante la Ofrenda se contará con la participación de 30 jardineros, 64 auxiliares de jardinería, así como con 175 personas que estarán colaborando en el montaje y desarrollo del desfile. Igualmente, habrá unos 260 voluntarios y personal de Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, Policía Local y Nacional. El manto de la Virgen estará confeccionada con flores de color blanco en esta ocasión, y la Cruz de Lorena, que siempre es de color rojo.

VENEZUELA, PAÍS INVITADO

El acto tradicional más importante de las Fiestas del Pilar vuelve a registrar un hito histórico tras superar el millar de grupos inscritos.

Venezuela será el país invitado a las Fiestas del Pilar 2025. El objetivo es fortalecer los lazos con el país sudamericano, que cuenta con más de 7.000 personas de esta nacionalidad empadronadas en Zaragoza. A través de diferentes asociaciones, llevan décadas participando en los actos de las fiestas.

Esta iniciativa fue puesta en marcha en el año 2012 con Ecuador, al que le han seguido a lo largo de estos años República Dominicana, Colombia, Nicaragua, Cuba, Costa Rica, Bolivia, El Salvador y, de manera excepcional, Ucrania. Así, el manto de la Virgen del Pilar del próximo 12 de octubre, tejido con toneladas de flores, lucirá este año la bandera floral de Venezuela. El acto principal de las Fiestas del Pilar vivirá otro año de récord, con más grupos inscritos que nunca.