Más de 2.000 personas participan en la VIII carrera de la Ruta 091 de la Policía Nacional

Participantes este sábado en la VIII carrera de la Ruta 091 de la Policía Nacional celebrada en el centro de Zaragoza. - POLICÍA NACIONAL

La prueba, de carácter solidario, donará todo lo recaudado a la Fundación Banco de Alimentos de Zaragoza

ZARAGOZA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La VIII Carrera Ruta 091 ha vuelto a teñir de azul solidario las calles del centro de Zaragoza, reuniendo este sábado a más de 2.000 participantes entre adultos y niños.

El ambiente deportivo y familiar ha sido la tónica de una jornada que, además de fomentar hábitos saludables y de convivencia tiene un claro carácter solidario. Este año, todo lo recaudado se destinará íntegramente al Banco de Alimentos de Zaragoza.

Los más pequeños han disfrutado especialmente de la presencia de un invitado muy especial, el cabezudo de la Policía Nacional de la comparsa del barrio de Las Fuentes, que se convirtió en protagonista de juegos y fotos durante toda la mañana.

La cita se completó con una exhibición de medios y unidades de la Policía Nacional, acercando a la ciudadanía el trabajo que diariamente realizan los agentes en beneficio de la seguridad de todos.

Con esta carrera, la Jefatura Superior de Policía de Aragón se consolida un Nota de prensa evento ya tradicional en el calendario deportivo y solidario de la ciudad.