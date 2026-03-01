Mas de 2.000 personas visten de verde Fraga (Huesca) en la XIII edición de la solidaria 'En Marcha Contra el Cáncer'

Salida de la XIII En Marcha Contra el Cáncer celebrada este domingo en Fraga. - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 1 (EUROPA PRESS)

La XIII Fraga En Marcha Contra el Cáncer ha congregado un año más a buena parte de la sociedad fragatina este domingo. Más de 2.000 participantes han recorrido las principales calles de la ciudad en una marea verde de solidaridad cuyo principal objetivo es la recaudación de fondos para la investigación de esta enfermedad.

La marcha solidaria organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en el Bajo Cinca y el Ayuntamiento de Fraga ha contado con animación durante todo el recorrido, desde la salida en el paseo del Segoñé hasta la llegada, situada en el exterior de la estación de autobuses, donde el grupo fragatino Solvibra ha ofrecido un concierto que ha clausurado esta décimo tercera edición.

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha calificado la carrera de "todo un orgullo al ver la gran participación de vecinos, familias y todos los actores implicados". "Es una carrera consolidada, año tras año, también ha acompañado el tiempo y la gente ha participado, por lo que para mí es una alegría inmensa", ha comentado el regidor municipal, quien ha añadido que "Fraga demuestra con este tipo de actividades que es una ciudad solidaria y, por parte del Ayuntamiento y del equipo de gobierno siempre vamos a estar, como no puede ser de otra manera, al lado de la Asociación Española Contra el Cáncer".

Por su parte, el presidente de la Comarca del Bajo/Baix Cinca, Javier Ferrer, ha asegurado que "Fraga y la comarca tenemos que seguir empujando y remar todos en la misma dirección en la lucha contra el cáncer".

Fina Escándil, la presidenta de la delegación comarcal de la Asociación Española Contra el Cáncer, ha destacado la buena participación un año más, con esos alrededor de 2.000 inscritos, aunque la venta de camisetas "siempre gira sobre las 3.000", ha precisado.

"Además de ser un acto muy bonito, es una iniciativa muy reivindicativa en el sentido de decir seguimos haciendo cosas, seguimos investigando y recaudando dinero para destinarlo a investigación, que es lo que interesa en la lucha contra el cáncer", ha recalcado la presidenta de la entidad, quien ha agradecido "el apoyo del Ayuntamiento, Comarca y de los voluntarios porque sin toda esta ayuda sería imposible llevar a cabo la carrera", ha subrayado.

PROYECTOS QUE LA RECAUDACIÓN DE LA CARRERA AYUDA A FINANCIAR

La psicóloga de la entidad, Rosa Fraile, ha explicado que los fondos recaudados en la carrera se destinarán a la investigación y en concreto a varias cátedras. "Desde la provincia de Huesca, hemos pedido una cátedra para investigar cómo de beneficiosa es la actividad física en procesos oncológicos", ha dicho, detallando que "estamos a la espera de ver si nos la conceden".

Además, ha explicado que la entidad en la comarca del Bajo Cinca está inmersa en "proyectos de cercanía que son gratuitos para personas que están en procesos oncológicos, como atención psicológica, atención social, talleres específicos para pacientes, campamentos para menores en procesos oncológicos y para hijos o hermanos de personas en procesos oncológicos".

"Todo esto sale gracias a todas las aportaciones que se hacen en nuestra zona", ha precisado.

Finalmente, la coordinadora de las juntas locales de la provincia de Huesca de la Asociación Española Contra el Cáncer, Marta Corredera, ha comentado que "este tipo de actividades se ven como algo espectacular, porque se vuelca mucha gente, hay un espíritu de fiesta y, sobre todo, se transmiten los valores de la asociación, que es fomentar la vida sana".