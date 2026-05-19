Más del 25% de profesores paran en la primera jornada de huelga en la educación pública aragonesa

Concentración en defensa de la escuela pública frente a la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón. - CSIF ARAGÓN

ZARAGOZA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha cifrado en un 25,61% el seguimiento de la primera jornada de huelga en la educación pública entre los docentes y en un 15,82% entre el personal no docente. Los servicios mínimos, recurridos por los sindicatos, están fijados en un 25%.

La huelga está convocada para este martes y miércoles, 19 y 20 de mayo, en todos los centros públicos aragoneses, en protesta principalmente por la concertación del Bachillerato en centros privados y en defensa de la enseñanza pública en general, y bajo el lema 'Dinero público para la pública'.

Por provincias, la de Huesca es la que ha tenido un mayor respaldo --30,02% del personal docente y 16,79% del no docente--, seguida de Zaragoza --25,14% de los profesores y 14,07% del personal no docente-- y Teruel --21,12% de los docentes y 16,99% del personal no docente--.

MOVILIZACIONES EN HUESCA

Entre las movilizaciones, se han concentrado en la plaza Cervantes de Huesca, donde se ubica la sede de la Delegación del Gobierno autonómico en Huesca, con pancartas, pitadas y otras manifestaciones en defensa de la escuela pública y en rechazo a la concertación del Bachillerato.

Rubén Ferrer, de CSIF, ha dicho que el dinero para concertar lo necesita la escuela pública. "Es un dinero que falta en la escuela pública, faltan docentes, personal administrativo, auxiliares de educación especial y técnicos de Infantil y todo ese dinero puede llegar a los centros públicos para mejorar la calidad educativa que tenemos que dar a nuestros alumnos", ha remarcado.

Por su parte, Ana París, de CCOO, ha asegurado que no es necesaria la concertación de Bachillerato: "Hay plazas más que suficientes y de todas las especializadades en la provincia de Huesca, por lo que consideramos que es un desvío de fondos públicos, dinero público que va a entidades privadas, que fomenta la segregación y la discriminación".

Desde CGT, Sergio Martínez ha ensalzado el trabajo del docente y ha indicado que "esto también es una reivindicación de la dignidad de la profesión docente y entendemos que hacemos un trabajo esencial y la administración debería de tenerlo en cuenta".

Por su parte, Teresa López, de ANPE, ha defendido a la escuela pública, que "es la que llega a todos los territorios", y Patricia Gómez, en representación de UGT, ha advertido de que "esto es sólo el inicio" porque "las movilizaciones acaban de empezar".

Esta ha sido la primera concentración que coincide con el primer día de huelga en la educación pública. Este miércoles, tendrá lugar la segunda concentración, a las 11.00 horas en la plaza Cervantes, y por la tarde, se ha convocado una manifestación que saldrá a las 18.00 horas de la plaza de Santo Domingo, en dirección a la Plaza de Navarra, donde se leerá un manifiesto, coincidiendo con la segunda jornada de huelga. Jaca y Sabiñánigo también se han sumado este martes a las movilizaciones.

En Zaragoza, se han concentrado a las 11.00 horas frente a la Consejería de Educación y la manifestación central será este miércoles, a las 18.30 horas, con recorrido desde la Glorieta Sasera hasta la plaza del Pilar.

En la provincia de Teruel, por la mañana la convocatoria ha estado en el IES Pablo Serrano de Andorra, mientras que por la tarde habrá manifestaciones en Alcañiz y Utrillas. En la capital, la marcha saldrá este miércoles, a las 11.00 horas, desde el IES Francés de Aranda.