Más de 250 toneladas de residuos recogidas en los tres primeros días de las fiestas de San Lorenzo de Huesca

El 9 de agosto ha sido el día de mayor volumen de residuos recibidos en el vertedero, con 76.440 kilos, frente a los 62.380 del año pasado. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Huesca han recogido, en los tres primeros días de las fiestas de San Lorenzo, un total de 195.160 kilos de residuos de la fracción resto en las vías públicas y parques de Huesca. Esto supone algo más de cuatro toneladas por encima del mismo periodo del año pasado, cuando se recogieron 190.830 kilos.

Como es habitual, el 9 de agosto fue el día de mayor volumen de residuos recibidos en el vertedero, con 76.440 kilos, frente a los 62.380 del año pasado. El día 10 se recogieron 63.560 kilos, algo menos que en 2025, cuando fueron 73.880 kilos, mientras que el día 11 se alcanzaron los 55.160 kilos, frente a los 54.570 del tercer día de fiestas del año pasado.

Solo el día 9 se recogieron 76.440 kilos de residuos de resto, frente a una media diaria anual en 2026 de 43.544 kilos, lo que supone un incremento del 75,5%. Se trata de un aumento muy significativo que refleja el importante volumen de residuos generado durante esta jornada festiva y la elevada afluencia de personas registrada.

El día 10 de agosto, la cantidad recogida también superó en un 46% la media diaria anual. Este volumen de residuos puede gestionarse gracias al importante refuerzo del dispositivo de limpieza y recogida puesto en marcha durante las fiestas. A los 2.200 contenedores habituales repartidos por la ciudad se suman 248 contenedores y cubos adicionales en los puntos de mayor afluencia, que deben ser trasladados, colocados, vaciados y posteriormente retornados a la campa del vertedero.

Además, se refuerzan las rutas nocturnas de recogida de la fracción resto, el servicio puerta a puerta de papel y cartón y las rutas de envases por las mañanas, y se amplía también el horario de recogida puerta a puerta de resto, papel y cartón. El dispositivo incorpora asimismo refuerzos específicos para el vidrio puerta a puerta y para la recogida de envases, cartón y vidrio en las barras de plaza Navarra, plaza López Allué, Palacio de Congresos y General Alsina.

Todo ello permite dar respuesta al importante incremento de residuos que se genera durante estos días y mantener la ciudad en las mejores condiciones posibles. En cuanto al resto de fracciones, los datos muestran una disminución de las cantidades recogidas respecto a 2025 durante los tres primeros días de las fiestas.

Se han recogido 15.100 kilos de envases, frente a los 30.360 del año pasado; 26.848 kilos de papel y cartón, frente a 27.760; 5.040 kilos de vidrio mediante el servicio puerta a puerta, frente a 8.820; y 8.280 kilos de materia orgánica, frente a 10.090.

En conjunto, estos datos ponen de manifiesto que se ha separado menos y, por tanto, se ha reciclado menos que el año pasado, mientras que ha aumentado la cantidad de residuos depositados en la fracción resto.

En total, durante los tres primeros días de las fiestas de San Lorenzo se han recogido 250.428 kilos de residuos. Un dato que recuerda la importancia de separar correctamente los residuos y utilizar de forma adecuada cada uno de los contenedores. También en días de fiesta y celebración es fundamental mantener la responsabilidad ambiental.

Separar los residuos, utilizar cada contenedor correctamente y evitar que materiales reciclables terminen en la fracción resto contribuye a mantener limpia la ciudad y a cuidar el entorno que compartimos.

REFUERZO DE LA LIMPIEZA Y NUEVOS TRATAMIENTOS

Durante estos tres primeros días, los servicios de limpieza han utilizado 72 litros de detergentes, desodorizantes y desinfectantes. Como novedad este año, en las zonas con mayor concentración de olores se está aplicando un neutralizador específico que captura los olores de orina y evita que las altas temperaturas los intensifiquen.

También se ha incorporado un nuevo jabón con aroma cítrico, que está ofreciendo buenos resultados y contribuyendo a mejorar la sensación de limpieza y frescor en estas zonas. Además, se han empleado 285.000 litros de agua para el baldeo y lavado de las calles, 20.000 litros más que el año pasado.

Este incremento, junto con la ampliación del número de urinarios y una mayor concienciación ciudadana, está contribuyendo a mejorar la limpieza y a reducir los malos olores en las calles. Si el año pasado se instalaron seis urinarios en diferentes puntos de la ciudad, este año el dispositivo se ha ampliado hasta las 20 unidades, tras comprobar la efectividad de esta medida durante las fiestas anteriores.

El día 10 se recogieron 5.400 litros en estos urinarios, de los que 3.600 litros corresponden a los instalados en el Casco Antiguo y 1.800 litros a los ubicados en el Tubo. El volumen recogido refleja el elevado uso de estas instalaciones y respalda la ampliación realizada este año, que está contribuyendo a evitar micciones en la vía pública y a mejorar las condiciones de limpieza en las zonas con mayor afluencia.

BALANCE POSITIVO

El concejal de Servicios Generales y Medio Ambiente, José Miguel Veintemilla, ha hecho un balance positivo del dispositivo de limpieza viaria y de parques durante los tres primeros días de las fiestas de San Lorenzo, destacando el importante esfuerzo realizado para atender el incremento de residuos y mantener la ciudad en buenas condiciones.

"Hemos recogido una cantidad de residuos muy similar a la del año pasado, a pesar de la gran afluencia de personas. Esto demuestra la capacidad del dispositivo de limpieza y también la importancia de que la ciudadanía se implique y sea consciente de la necesidad de separar correctamente los residuos y de cuidar nuestras calles durante las fiestas", ha señalado Veintemilla.

El concejal ha puesto también en valor las medidas adoptadas este año para mejorar la limpieza y reducir los malos olores, como la ampliación de seis a 20 urinarios, el refuerzo de los servicios de recogida, los nuevos tratamientos neutralizadores de olores y el incremento de los baldeos de las calles.

Veintemilla ha agradecido el trabajo y la dedicación de todos los profesionales que forman parte del dispositivo de limpieza, que durante estos días realizan un importante esfuerzo para que Huesca pueda disfrutar de sus fiestas en las mejores condiciones.