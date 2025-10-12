Más de 270.000 personas disfrutaron de los actos programados en la víspera del día del Pilar

ZARAGOZA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los actos programados el 11 de octubre, víspera del día del Pilar en Zaragoza, reunieron a 274.760 personas disfrutan de Zaragoza y de la programación de las fiestas en la víspera del Pilar, con la Subida de la Virgen, como evento más relevante, que en su segundo año superó todas las expectativas y congregó a más de 15.000 personas, el doble que el año pasado.

Un día extraordinario en lo meteorológico permitió que más de 43.000 niños y sus familias disfrutaran de programación infantil. 20.000 en Río y Juego. El Parque de Marionetas agotó por segundo día consecutivo los tickets de acceso a las carpas con una afluencia de más de 10.000 asistentes.

También destacó el tirón de El Tragachicos (1.590 personas), el León Garganchón (2.300 personas) y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos (7.000 personas) han llenado de alegría a los niños de los distintos barrios que han visitado en su recorrido por la ciudad.

Cerca de 5000 personas asistieron a las actuaciones tradicionales de folclore y rondallas. En el escenario Fuente de Goya (Plaza del Pilar) 36.000 personas, en los 40 Dance.

En la Estación Norte se reunieron 2.100 personas con Volador y Hermanos Martínez. Y la Fiesta Viral congregó a cerca de un millar de jóvenes.

Llega el 12 de octubre día grande de las Fiestas del Pilar en el que la emoción y devoción se dan cita a lo largo de todo el día en esa impresionante Ofrenda de Flores a la Virgen que no ha parado de crecer, contando este año con la participación de 1.158 grupos inscritos que engloban a 106.897 personas, un 11,60% más que en 2024. MOVILIDAD

Este pasado sábado 11 la Línea 1 del tranvía registró 124.830 usuarios, con cifras provisionales a la espera de contabilizar todas las validadoras. Por el momento, se cumplen los servicios mínimos del 80% destinados por la huelga que hoy comienza y no hay incidencias.

LIMPIEZA

Como siempre, se realizó la limpieza específica en la zona Centro con el vaciado de papeleras y contenedores, así como el entorno de la plaza del Pilar lista a la 5 para iniciar después la ofrenda a las 6.30 horas.

En cuanto a las incidencias, a excepción de la denuncia por agresión sexual del pasado sábado, se mantiene la tónica de tranquilidad, sin intervenciones de relevancia por parte de la Policía Local, y sigue bajando el porcentaje de sanciones de tráfico por alcoholemias y drogas al volante, las más bajas de los últimos años, solo un 3,2% de las 2137 pruebas.

La Policía Nacional también resalta el menor número de incidentes que en otros años y, tras el primer fin de semana en el que se detuvo a dos bandas itinerantes dedicadas al robo de teléfonos móviles --se les llegaron a intervenir cerca de un centenar de terminales ya devueltos a sus dueños--, apenas se han producido hurtos.