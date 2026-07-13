Más de 300 efectivos trabajan en consolidar el perímetro del incendio de Peñarroya de Tastavins (Teruel)

El presidente del Gobierno de Aragón. Jorge Azcón, y el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, han participado en la reunión del CECOPI. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón mantiene la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) en el incendio forestal de Peñarroya de Tastavins (Teruel), dado que sigue siendo necesaria la participación de la Unidad Militar de Emergencias y de un amplio dispositivo de medios terrestres y aéreos de las distintas instituciones. Más de 300 personas están trabajando en la zona afectada.

El CECOPI ha analizado esta mañana la evolución del incendio, que ha afectado a más de 300 hectáreas y continúa activo, en la Sala de Crisis del 112. Ha estado encabezado por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, por los consejeros de Interior y Medio Ambiente, Roberto Bermúdez de Castro y Luis Biendicho, y por el director general de Emergencias, Miguel Ángel Clavero.

"Durante la noche de hoy, las circunstancias han permitido trabajar bastante en la zona del incendio, aunque lógicamente aún no está controlado. Hay alguna zona que nos preocupa bastante", ha informado Bermúdez de Castro. Ha apuntado al flanco derecho y a la zona norte del perímetro, "donde los equipos trabajan para impedir que el fuego pueda saltar un arroyo y que no alcance una amplia masa forestal de pinar, lo que complicaría significativamente las labores de extinción", ha detallado. Las próximas horas serán determinantes.

El consejero ha destallado que "el operativo está aprovechando la disminución del viento durante la mañana para consolidar el perímetro antes del empeoramiento previsto para esta tarde". En la zona trabajan más de 300 efectivos, y se encuentran desplegados todos los medios aéreos disponibles del Gobierno de Aragón, junto a recursos del Ministerio, la UME, la Comunidad Valenciana y la Diputación Provincial de Teruel. "Nuestro objetivo es estabilizar el incendio y evitar cualquier afección a los municipios del entorno, que en estos momentos no se prevé", ha subrayado. Las labores en la cola del incendio se centran en evitar reproducciones.

Como medida de precaución, el Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavíns ha emitido un bando rogando a los vecinos que salgan lo imprescindible y mantengan las puertas y ventanas cerradas, aunque no se trata de ninguna situación de confinamiento. La carretera A-1414 continúa cortada.

En cuanto al viento, continúa con una intensidad floja o moderada, con una previsión a partir de las 14.00 horas de entrada de viento de componente sur. Se esperan rachas de viento de entre 30 y 40 kilómetros por horA en el intervalo entre las 15.00 y las 19.00 horas, que en cualquier caso será de una intensidad más floja que la de ayer domingo. La humedad se ha recuperado durante la noche, mientras que durante el día se espera que baje en torno al 35 o 40%. Las temperaturas se mantienen elevadas, con la opción de alcanzar los 34 grados en el día de hoy.

MEDIOS DESPLEGADOS

Por parte del Gobierno de Aragón se encuentran en el lugar del incendio seis brigadas helitransportadas y un helicóptero de coordinación, once brigadas terrestres, trece autobombas y tres bulldozer.

El MITECO ha desplazado una BRIF de la base de Prado de Esquiladores (Cuenca), un avión ACO, dos aviones anfibio y un helicóptero medio.

La Diputación de Teruel ha puesto a disposición dos nodrizas y una autobomba forestal; la Diputación de Castellón, tres autobombas y un camión nodriza.

Asimismo, una sección de la Unidad Militar de Emergencias (UME) está ayudando en las labores de extinción.