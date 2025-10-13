Más de 3.500 oferentes llevan sus frutos a la Virgen del Pilar en una ofrenda de récord

ZARAGOZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.500 oferentes han participado este 13 de octubre en la tradicional Ofrenda de Frutos a la Virgen del Pilar, que organiza cada año la Federación de Casas Regionales de Aragón y que, desde el año pasado, está abierta a la participación de los distritos urbanos y rurales de Zaragoza, y este año también a ciudadanos a título individual.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha participado en la ofrenda con un atuendo de la segunda mitad del siglo XIX, con interiores de algodón, saya de seda en tonos granates, chambra de algodón, mantón de época isabelina de campo amarillo tostado y bordado con decoración vegetal y aves del paraíso, además de un delantal de sede adamascada en tonos azulados, unos pendientes de bellota y unos zapatos de mudar.

Chueca ha recordado que esta es la ofrenda más antigua de la ciudad, ya que nace una década antes que la de flores, en 1949, un momento en el que "después de la guerra había mucha necesidad, mucha hambruna". Desde el principio, tiene un fin solidario: recoger alimentos para las personas que los necesitan.

Precisamente el objetivo solidario es lo que ha llevado al Ayuntamiento de Zaragoza y a las Casas Regionales a dar cabida a más ciudadanos, con el fin de que, además de récord de participantes, se registre también un récord de alimentos --el actual se batió en 2019 con 8.000 kilos y este año esperan superar los 10.000--.

"Estoy convencida de que va a ser el principio de un crecimiento progresivo en los próximos años que nos permita canalizar la creciente devoción a la Virgen del Pilar", ha añadido la alcaldesa.

Todo ello un día después de que la capital aragonesa acogiera la Ofrenda de Flores "más larga de la historia", ya que superó por primera vez la medianoche, con el último ramo depositado a las 00.19 horas del 13 de octubre, 18 horas después del primero.

En total, más de 120.000 oferentes llevaron sus flores a la 'Pilarica' y unas 470.000 personas pasaron en algún momento por la plaza del Pilar en el día grande de las fiestas de Zaragoza, en el que el tiempo acompañó sin lluvia y sin excesivo calor como otros años.

50 AÑOS DE LAS CASAS REGIONALES

Por su parte, la presidenta de la Federación de las Casas Regionales, Lola Sebastián, vestida de alcañizana y con una cesta con berenjenas, lechugas, calabacines y otros productos de la tierra, ha reconocido que vive esta jornada "con muchos nervios", pero que está siendo "maravillosa" porque "está haciendo un tiempo estupendo", con un cielo nublado con el que "no hace calor ni frío" y con la lluvia respetando, pese a las previsiones.

Además, este año la Federación de Casas Regionales en Aragón cumple 50 años y son ya 76 desde que organizan esta ofrenda, que es más antigua que la de flores.

En todo caso, Sebastián ha insistido en el carácter solidario de este acto y ha animado a todo el mundo a donar alimentos al Refugio o al Banco de Alimentos. "Todo el mundo lo podemos hacer, aunque sea un kilo de arroz, todo el mundo podemos donar", ha remarcado.