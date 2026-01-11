Más de 47.000 asistentes disfrutaron esta Navidad de las 130 actividades culturales en los centros cívicos

Uno de lso espectáculos celebrados durante las pasadas navidades en uno de los centros cívicos de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 47.000 asistentes disfrutaron estas navidades de la programación cultural de los centros cívicos que ha llegado a todos los distritos y barrios de la ciudad. En total, 130 actuaciones de teatro, magia, música y danza, entre otras artes escénicas, pensadas para todos los públicos y ofrecidas a precios populares o gratuitos, y que se han celebrado hasta este domingo 11 de enero.

"Los centros cívicos se consolidan un año más como espacios de encuentro, cultura y convivencia, ofreciendo a las familias y a los vecinos una completa propuesta para disfrutar sin salir de sus propios barrios", ha comentado el consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza.

A partir de ahora, la programación cultural de los centros cívicos continuará durante todo el año, empezando por el ciclo de invierno de Bombo y Platillo, que propone seis conciertos de música en directo, entre el 15 de enero y el 19 de febrero. Serán los jueves, a las 19.30 horas. Dekker, 'La Pena', Violeta Veinte, Jono Mccleery, Emma Pollock y Antía Muíño componen el cartel de esta edición.

La agenda cultural y navideña comenzó en el centro cívico de Garrapinillos, con la exposición Juegos de Niñ@s de Tomás Cabeza. La muestra propuso un viaje por la infancia a través de juegos tradicionales del mundo, con piezas originales, fotografías y espacios interactivos pensados para disfrutar en familia.

El sábado 29 de noviembre, fue el turno del premiado espectáculo 'La Maestra', de la compañía Anita Maravillas, una obra de títeres y teatro visual que habla de libertad, sueños y esperanza.

Al día siguiente, el 30 de noviembre, el espacio se transformó en una gran zona lúdica gracias a la propuesta 'Juega Aragón', que reunió más de 25 juegos de madera gigantes para compartir entre generaciones. Ya en diciembre, la música fue la protagonista con el concierto Slava, en el que la violinista Tereza Polyvka, junto a la Orquesta de las Esquinas, ofreció un recital cargado de emoción y ritmos de Europa del Este.

La programación continuó con montajes familiares como 'El Mago de Oz' y 'Alizia', un espectáculo musical inspirado en Alicia en el País de las Maravillas, además del tradicional concierto de Navidad de la Unión Musical Garrapinillos y propuestas teatrales como 'Enduendados hasta las cejas', 'Marilelas' y la magia navideña de Félix el Mago.

El 4 de enero se cerró el ciclo con 'La cocinera del tiempo' de la compañía Ilógica. El centro cívico Juslibol acogió el 27 de diciembre el espectáculo La Maga, de la venezolana Dania Díaz, dentro del Festival Zaracadabra, con entrada libre hasta completar aforo.

En Santa Isabel, la programación incluyó el clásico navideño 'El Cascanueces', un Gaming Fest para jóvenes y diversas actividades gratuitas para todos los públicos.

El centro cívico La Cartuja celebró el encendido de su árbol navideño el 17 de diciembre, acompañado de villancicos y actividades conjuntas. También ofreció talleres de manualidades, la tradicional Tronca de Nadal y varias sesiones de cine infantil los días 3 y 4 de enero.

En el Refectorio de La Cartuja se presentó Torpeza Obliga, de Civic Civiac, el 29 de diciembre. En Peñaflor, la programación se inauguró el 29 de noviembre con la obra La hoguera de las maravillas, de Teatro Viridiana.

Por su parte, el centro Cívico Delicias ofreció una de las programaciones más extensas y variadas. Destacaron los encuentros del ciclo Avivavoz, con propuestas como 'Laberintos', 'Yo voy soñando caminos' o 'Coser y cantar', así como el campeonato nacional de danzas urbanas Maf Battle.

Durante diciembre también hubo un mercadillo solidario, espectáculos infantiles como Maricastaña, El gigante y la Navidad o Burbuja, además de conciertos como el tributo a Queen Kids Wanna Rock o el Festival Pequepop con Cumbiazepán, que combinó música familiar y solidaridad.

La programación navideña se completó con cuentos, actuaciones de jota, conciertos y la fiesta Mambo! Party el 3 de enero, junto al Concierto de Año Nuevo de la Susanazuara Band el día 4. El centro Cívico Valdefierro Pilar Adiego propuso dos experiencias muy diferentes el 30 de noviembre.

Por un lado, Houdini Experience, una experiencia tipo escape room que transportó a los participantes al mundo del famoso mago Houdini, y por otro, 'El Pasaje de los Recuerdos', una instalación inmersiva de la Compañía Minimons que invitaba a los visitantes a vivir una experiencia única e interactiva, con grupos de 6 a 7 personas. En el centro cívico Tío Jorge, la programación también estuvo llena de tradición y festividad.

El 14 de diciembre, la Asociación Artística y Folclórica Dominicana de Aragón ofreció un Concierto de Villancicos: Navidad Dominicana, una oportunidad para sumergirse en la música navideña latinoamericana. Además, hubo actividades como la Tronca de Navidad el 19 de diciembre y Cuentacuentos el 20 de diciembre, con historias como 'Una Noche de Reyes'.

REPASO A LAS ACTIVIDADES EN OTROS CENTROS

El centro cívico Teodoro Sánchez Punter se sumó a la celebración con el Festival A Toda Magia, un ciclo para todas las edades que incluyó desde magia de salón hasta espectáculos para bebés, pasando por una gala de clausura con algunos de los mejores magos europeos. Por su parte, el centro Cívico Distrito 14, en La Jota, ofreció el Rastrillo Solidario de ADPLA.

En el centro cívico Río Ebro, hubo un Concierto Navideño a cargo de la Coral Valle del Ebro el 17 de diciembre y, el día 28 de diciembre, se celebró La Magia de la Navidad, un espectáculo de magia con El Mago Felix. El día 20 de diciembre, llegó 'Pájaros en la Cabeza', una obra de teatro cómica, que fue uno de los grandes atractivos para el público adulto.

En el centro Cívico Universidad, se inauguró el 1 de diciembre una muestra en homenaje al legendario dibujante de cómic Carlos Giménez, y en el Centro Cívico Salvador Allende, una exposición dedicada al célebre Akira Toriyama.

Asimismo, el Centro Cívico Isaac Valero rindió homenaje al cineasta Eugenio Monesma con una muestra sobre los oficios perdidos. Además, el Área de Participación Ciudadana organizó también actividades en los barrios rurales donde no hay centro cívico.

De esta forma, el Pabellón Municipal de Deportes de Monzalbarba ofreció el 29 de noviembre el espectáculo gratuito Mi amigo el dragón, mientras que en el Pabellón Multiusos de Montañana, el 20 de diciembre se pudo disfrutar de Alizia Maravillas, una propuesta musical para toda la familia.