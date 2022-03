Más de 50 familias aragonesas ceden viviendas a refugiados a través de la plataforma 'www.eu4ua.org'

ZARAGOZA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 familias aragonesas han cedido viviendas para refugiados ucranianos a través de la plataforma 'www.eu4ua.org' que pone en contacto a anfitriones y personas que necesitan un techo bajo el que vivir tras la invasión de Ucrania por la Federación Rusa.

De ámbito europeo, esta plataforma tiene registrados 30.000 refugiados y 10.000 anfitriones, de los que la mitad son de Francia y 2.500 de España, lo que supone un cuarto del total de las personas de países de la Unión Europea que han cedido sus viviendas.

A estos 2.500 anfitriones españoles la plataforma los ha puesto en contacto con 1.500 refugiados que quieren venir al país, de los que unas mil familias ya están alojadas o en camino de entrar en las viviendas cedidas.

Entre los anfitriones los hay que ceden una habitación de su vivienda habitual que les sobra, o parte de la casa que no usan o una segunda residencia que no habitan.

Creada por cuatro emprendedores --dos franceses residentes en España, un belga y un colombiano-- que gestionan su 'start-up' de búsqueda de empleo 'https://es.jobgether.com', el objetivo de la plataforma es conectar la "oferta" de viviendas con la "demanda" de refugiados que necesitan un alojamiento.

Así lo ha expuesto uno de estos cuatro emprendedores, Arnaud Devigne, francés residente en Baleares, quien ha contado que la iniciativa surge el 25 de febrero, un día después de la ocupación de Ucrania por los militares de la Federación Rusa y se ha desarrollado en un fin de semana en una primera versión muy sencilla "después de 48 horas sin dormir porque había urgencia", al ver que un millón de refugiados estaban en camino de las fronteras.

MUJERES SOLIDARIAS

"Había que actuar rápido no esperar a que los gobiernos desarrollen algo porque ya sería tarde", ha subrayado, para añadir que otra idea que tenían clara es que tenía que ser una plataforma única para toda la Unión Europea que sirviera a los refugiados en su tránsito por distintos países antes de llegar a su destino.

En declaraciones a Europa Press, Arnaud Devigne ha precisado que la plataforma 'eu4ua.org' "no es un Airbnb" para contratar una casa, sino que "solo se contacta entre anfitriones y refugiados y luego pueden hablar por WhatsApp, email o por teléfono".

Ha explicado que hay anfitriones que lo hacen de forma directa y otros piden ayuda a las ONG para que les aporten cierto soporte o consejos, pero "la idea es que es gratis porque es una iniciativa solidaria y de fraternidad, de gente que quiere compartir un bien de primera necesidad con gente que tiene necesidad".

El hecho de que la mayoría de los anfitriones sean de Francia, seguido de España lo atribuye al país de origen y de residencia, y de dos de estos cuatro emprendedores. No obstante, ha observado que comparado con Italia la diferencia es "enorme" porque hay 4 veces menos de anfitriones que en España y "tuvimos la misma cobertura mediática, hemos salidos en todos los medios de comunicación".

Puede ser por un aspecto "sociológico" porque en España "hay un movimiento de solidaridad muy, muy fuerte y eso se ve en los mensajes que recibimos a diario, unos 800, de gente que pregunta y se interesa". "Hay algo muy emocional en Francia y España", ha observado.

Asimismo, ha destacado que la mayoría son anfitrionas o parejas, pero "son las mujeres las que contactan, las que toman la iniciativa" y lo ha atribuido a que "saben que los refugiados ucranianos son, fundamentalmente, madres con hijo/s". "Hay una solidaridad muy fuerte entre mujeres".

Otro dato que corrobora este hecho es que en el perfil de Instagram de la plataforma un 80 por ciento de los 'followers' son mujeres.

AHORA, A POR EMPLEO

Sobre los destinos de preferencia de los refugiados, ha comentado que hay una demanda muy fuerte para ir a Polonia, Alemania y República Checa, pero hay países que no tienen suficiente alojamiento de anfitriones para la elevada demanda y a Polonia han llegado casi dos millones y "no hay más camas, el país está desbordado", ha descrito.

Por eso se traslada el mensaje de que vayan al oeste y crece la demanda para ir a Francia, España y Portugal. Generalmente los refugiados piden más de un país entre las preferencias porque "es difícil la primera opción".

También intentan ir a países donde ya hay una comunidad ucraniana establecida, como en Valencia, especialmente los que no hablan inglés al sentirse más arropados porque "todos tienen mucho miedo". Al respecto, ha abundado en que "tienen tanto miedo que muchos no se atreven a salir del país porque no saben lo que pueden encontrar".

También los hay que planifican su viaje desde Ucrania para evitar caer en manos de redes criminales, como de trata de blancas, porque en la frontera pueden ser engañados y corren riesgo. Por el contrario, con esta plataforma antes de irse de Ucrania contactan con la familia de destino y cuando tiene el autobús o el tren para salir del país saben que pueden ir a su país de destino sin riesgo.

El próximo paso que ya planean estos cuatro emprendedores es habilitar una plataforma de empleo para poner en contacto a los refugiados con ofertas de trabajo porque "quieren ganarse la vida por sí mismos, como hacían en Ucrania, no quieren depender de las ayudas", ha concluido.