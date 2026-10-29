Más de 50 personas se interesan por el proyecto de vivienda cooperativa de Utrillas (Teruel)

Antiguo cuartel de la Guardia Civil en Utrillas (Teruel). - AYUNTAMIENTO DE UTRILLAS

UTRILLAS (TERUEL), 29 (EUROPA PRESS)

Más de 50 personas se han interesado por el proyecto de vivienda cooperativa impulsado por el Ayuntamiento de Utrillas, una iniciativa con la que el Consistorio pretende facilitar el acceso a la vivienda y favorecer la llegada de nuevos vecinos.

El alcalde, Joaquín Moreno, ha destacado la importancia de contar con viviendas disponibles para combatir la despoblación y ofrecer oportunidades a quienes quieran establecerse en la localidad.

El Ayuntamiento celebra este jueves, 29 de octubre, una segunda jornada informativa para resolver dudas, concretar los próximos pasos y presentar una propuesta de vivienda con una estimación de costes y su distribución sobre plano.

La primera cita tendrá lugar a las 17.30 horas, en el salón de la Asociación de Mayores, ubicado en la Residencia de Investigadores, donde se repasarán las conclusiones del encuentro anterior. A las 19.00 horas, el Edificio Cultural Polivalente, antiguo IFES, acogerá una segunda charla abierta a todas las personas interesadas en participar en el proyecto.

El Consistorio ha ofrecido dos parcelas para construir viviendas en régimen de cooperativa. Una cuenta con 500 metros cuadrados y la otra dispone de 2.500 metros cuadrados y alberga el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Ambos terrenos están calificados como suelo urbano y se encuentran junto a la travesía de la N-420.

Durante la jornada se presentará un modelo de vivienda con una propuesta de distribución y costes para que los interesados puedan conocer las características de la promoción. El objetivo es impulsar la construcción de hasta 50 viviendas para responder a las necesidades residenciales del municipio.

Moreno ha explicado que el Ayuntamiento facilitará el suelo y organizará las reuniones informativas, pero serán los propios interesados quienes deberán constituir las cooperativas y asumir los trámites necesarios para desarrollar la promoción.

Tras esta segunda sesión, habrá que concretar los plazos para constituir las cooperativas y poner en marcha el proyecto.