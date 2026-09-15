Más de 60 especialistas debatirán en Zaragoza sobre 'La cultura que queremos para el Aragón del futuro'

El acto, que tendrá lugar el 6 y el 7 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y en el Centro Joaquín Roncal, incluye conferencias, ponencias y mesas con la participación de más de sesenta especialistas. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 60 especialistas y agentes culturales participarán los días 6 y 7 de noviembre en Zaragoza en el simposio 'La cultura que queremos para el Aragón del futuro', organizado por el Rolde de Estudios Aragoneses (REA), con el patrocinio de la Diputación de Zaragoza y la colaboración de la Universidad de Zaragoza, la Fundación Caja Inmaculada y la Fundación Caja Rural de Aragón.

El encuentro combinará conferencias, ponencias y mesas de participación para debatir sobre las políticas culturales de las próximas décadas.

Esta actividad se ha presentado este martes, 15 de septiembre, por el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de la Diputación de Zaragoza, José Manuel Latorre; el presidente del REA, Víctor Juan Borroy, y el coordinador del encuentro, Nacho López Susín.

Latorre ha explicado que el objetivo es "propiciar el intercambio de información y fomentar la discusión y colaboración", además de compartir conocimientos y experiencias entre los diferentes agentes del sector cultural aragonés.

El diputado provincial ha señalado que el encuentro pretende poner en común los distintos ámbitos de la cultura, reunir en un mismo foro a especialistas y agentes culturales del territorio y elaborar una publicación con las ponencias y conclusiones que pueda servir como "guía y hoja de ruta" para que instituciones públicas y privadas diseñen la política cultural aragonesa de las próximas décadas.

La cita se enmarca además en la celebración del 50 aniversario de Rolde de Estudios Aragoneses, que tendrá lugar en 2027. Su presidente ha remarcado que la asociación no pretende utilizar el simposio para repasar su propia trayectoria, sino para "hablar del futuro", planteando qué Aragón se quiere construir y qué modelo cultural y oportunidades se pueden ofrecer a los jóvenes.

CULTURA, DERECHO Y TERRITORIO

Víctor Juan ha advertido de que en los últimos años han desaparecido iniciativas culturales que se consideraban consolidadas y ah cuestionado la aplicación efectiva del derecho constitucional de acceso a la cultura. A su juicio, "mientras no exista un presupuesto y una planificación por parte de las instituciones públicas", ese derecho no podrá ejercerse plenamente.

El presidente del REA ha criticado que la cultura se confunda en ocasiones con el ocio y ha defendido que para que existan creadores son necesarios "planificación, espacios y medios públicos puestos a su disposición".

Por su parte, López Susín ha apuntado que la creciente presencia de creadores aragoneses en ámbitos como el cine, la música, la literatura o el arte hace necesario abrir un espacio de reflexión sobre la política cultural de las próximas décadas.

El coordinador también ha destacado la necesidad de abordar específicamente la cultura en el medio rural, teniendo en cuenta las dificultades de las pequeñas poblaciones y su vulnerabilidad sociodemográfica. En este sentido, ha defendido que "sin el territorio, Aragón no existe".

Latorre ha incidido igualmente en esta cuestión y ha señalado que la innovación cultural puede surgir del medio rural. En su opinión, los pueblos están desarrollando una producción cultural con mayor protagonismo de sus vecinos y la cultura puede contribuir a atraer y fijar población, además de generar encuentro e intercambio entre quienes viven en ellos.

DOS JORNADAS DE PONENCIAS Y DEBATE

El programa comenzará el viernes, 6 de noviembre, por la tarde en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza con una conversación inaugural titulada 'La cultura como motor de desarrollo y de cohesión social', protagonizada por Julio Llamazares, Marta Borraz y Manuel Domínguez de la Ronda de Volta, con Ramón Afán como presentador y moderador. Esta sesión será abierta al público.

El sábado 7, las actividades se trasladarán al Centro Joaquín Roncal de la Fundación Caja Inmaculada. El programa se dividirá en dos espacios simultáneos, con una ponencia general sobre 'La cultura en Aragón', a cargo de Daniel Monserrat, y otra centrada en 'La cultura y el desarrollo rural', impartida por Luis Antonio Sáez.

A partir de estas ponencias se desarrollarán distintas comunicaciones sobre ámbitos como el papel de las instituciones, la ciencia, la literatura, el arte y el territorio. Las intervenciones podrán seguirse presencialmente y también por internet previa inscripción.

Uno de los principales debates de la jornada será la mesa redonda prevista a las 18.00 horas sobre el Instituto Aragonés de la Cultura, una figura contemplada en la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón desde 1999 pero que, según ha explicado López Susín, nunca se ha puesto en marcha. Los participantes analizarán si es necesario, si resulta viable y cómo podría desarrollarse.

El encuentro concluirá con la presentación de conclusiones y una clausura con actuaciones de La Chaminera y Políglota Teatro, también abierta al público. Los organizadores prevén recoger las ponencias y comunicaciones en una publicación que permita trasladar las reflexiones del simposio a instituciones y agentes culturales.

UN PUNTO DE PARTIDA PARA LAS PRÓXIMAS DÉCADAS

El presidente de Rolde ha recordado que la asociación fue fundada hace 50 años por cinco jóvenes universitarios y que durante este tiempo ha publicado 425 libros y se aproxima al número 200 de su revista. Ha definido la entidad como una "plataforma" que ha permitido a jóvenes creadores, historiadores y estudiosos de las lenguas disponer de un espacio para proyectar su trabajo en la sociedad.

El propósito es continuar esa labor, pero con la mirada puesta en el futuro. "Nos interesa la historia, la memoria, el pasado, pero nos interesa mucho más el futuro", ha resumido Víctor Juan, quien ha planteado el encuentro como una oportunidad para imaginar el Aragón cultural de las próximas cinco décadas.

La inscripción, tanto para asistir presencialmente como para seguir las sesiones a distancia, puede realizarse hasta el 2 de noviembre a través de la página web de Rolde de Estudios Aragoneses. El programa reúne a más de 60 participantes procedentes de diferentes ámbitos y territorios de Aragón.