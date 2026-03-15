Más de 730.000 euros para renovar dos tuberías arteriales de agua potable en La Almozara y Delicias

Una de las zonas en las que el Ayuntamiento va a intervenir. - DANIEL MARCOS

ZARAGOZA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza está invirtiendo más de 730.000 euros en sendas actuaciones en los distritos de La Almozara y Delicias para la renovación de tramos de tuberías arteriales de agua de abastecimiento y la posterior mejora con la pavimentación y asfaltado de los espacios urbanos.

De este modo, a principio de marzo, el Servicio de Conservación de Infraestructuras finalizó las obras de la renovación de la tubería arterial de agua potable ubicada en la calle del Reino, situada en el La Almozara, entre la avenida de Pablo Gargallo y la calle de Braulio Foz. Las tareas han consistido en la sustitución de la vieja tubería de hormigón por una nueva de función dúctil de 800 milímetros de diámetro.

La actuación ha venido motivada dentro de los trabajos de renovación de la red y como consecuencia de las numerosas roturas que ha habido en el citado tramo.

En total se han renovado unos 350 metros de longitud y, tras la actuación de la tubería, se ha procedido a la renovación de todo el pavimento asfáltico de la calle. Con esto se previene la formación de hundimientos tras la realización de zanjas, dando un aspecto de total renovación de la calle.

Esta actuación ha supuesto una inversión cercana a los 450.000 euros. Por otra parte, y tras la finalización de estas obras mencionadas, los operarios municipales de Conservación de Infraestructuras han iniciado esta semana tareas similares en el barrio de Delicias.

En concreto, con una inversión de unos 180.000 euros, se ha comenzado con la renovación de la tubería de abastecimiento en la calle de Teodoro Iriarte Reinoso, en el tramo entre la calle de Santa Orosia y la avenida de Navarra. En esta actuación se instalará una nueva tubería de abastecimiento de la red arterial.

Esta actuación, junto con la anterior, mejorará el servicio en la margen izquierda de la ciudad, aportando mayores garantías al suministro. Conjuntamente con esta tubería en Delicias, se renovaran los tramos de distribución que circulan por debajo de las aceras. En total se instalarán 80 metros de longitud de nuevas canalizaciones de diámetro 800 milímetros y otros 100 metros de longitud para tuberías de diámetro 150 milímetros , todas ellas serán nuevas de fundición dúctil. Posteriormente a la sustitución de las redes, se repondrán nuevas aceras y el pavimento asfáltico de igual manera que en calle reino.

PLAN DE RENOVACIÓN DE TUBERÍAS

Todas estas actuaciones se engloban dentro de la gran Estrategia Integral de la Red de Distribución de Agua Potable impulsada por Zaragoza para la renovación de tuberías, la detección de fugas y la digitalización de un entramado urbano compuesto por 1.297,4 kilómetros de tuberías que permiten el consumo de agua a los zaragozanos.

"El objetivo es mejorar la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en condiciones de calidad, eficiencia y con criterios de sostenibilidad medioambiental y económica", avanzó hace unas semanas el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, quien ha destacaba "la gran apuesta y la ambición de un proyecto necesario para la ciudad".

"Zaragoza cuenta con un entramado de tuberías de 1.297,4 km de longitud, de los que 192,3 kilómetros son red arterial y otros 1.105,1 kilómetros son red distribución", ha apuntado Serrano.

Unos datos que se incrementan con la urbanización de nuevos sectores y la construcción de viviendas. De todas ellas, ya se cuenta con 872 km de fundición dúctil y otros 98,2 kilómetros de materiales plásticos. Es decir, el 75% de la red cuenta con los materiales más adecuados. Por ello, "los esfuerzos hasta 2031 se centrarán en rebajar la presencia de tuberías de fibrocemento, de hormigón armado y de fundición gris para alcanzar en 5 años un 80% de la red en las condiciones más óptimas", ha especificado el consejero.

Asimismo, se ha hecho un análisis prioritario de los 192,3 km de tuberías de la red arterial, dado que "cuando se experimenta una rotura en la red arterial suele afectar a un número considerable de usuarios por lo que el mantenimiento de estas tuberías es imprescindible", ha aseverado Víctor Serrano.

De hecho, el Ayuntamiento de Zaragoza, "además de incluir la renovación de tuberías en todas las obras de reforma integral de calles que se ejecutan estos años, también ha invertido cerca de 10 millones de euros en acciones específicas en esta materia".