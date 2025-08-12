Más de 830 talleres de envejecimiento activo componen este curso la oferta más extensa de los últimos años en Zaragoza

ZARAGOZA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado este martes los talleres de envejecimiento activo para el curso 2025-2026 en los centros de convivencia de mayores municipales, con un total de 832 actividades, la oferta más extensa "de los últimos años".

Así lo ha asegurado en rueda de prensa la concejala delegada del Mayor, Paloma Espinosa, quien ha comenzado su intervención recordando que la Organización Mundial de Salud (OMS) declaró esta década como "década del envejecimiento saludable", con el objetivo de mejorar la vida de las personas mayores, de sus familias y de las comunidades en las que viven, "promoviendo un envejecimiento digno, activo y saludable en todo el mundo".

Siguiendo las recomendaciones de la OMS, el Consistorio zaragozano ofrece este curso 832 talleres como parte de una estrategia para promover un envejecimiento saludable y satisfactorio, "restando los efectos negativos del sedentarismo y el aislamiento", ha apuntado la edil.

Unas actividades, ha continuado, que fomentan también la participación social, la estimulación cognitiva, el bienestar social y la autonomía, "contribuyendo sin duda a una mejor calidad de vida".

MEJORAS Y NUEVOS CENTROS

Espinosa ha recalcado que, desde el primer momento, las personas mayores han sido "una prioridad" para el Gobierno de la ciudad, con "continuas mejoras" en las infraestructuras, además del aumento de talleres.

Entre ellas, ha citado los cuatro comedores nuevos que se han puesto en marcha, con un incremento "importantísimo" en el número de días de servicio, con 102 días más al año, o la apertura de los centros de convivencia de Universidad y Casco Histórico, sumando un total de 32 centros, que son los equipamientos municipales "mejor valorados por los ciudadanos" y tienen un retorno social de 5,14 veces su coste.

Por tanto, según la responsable municipal del Mayor, "no es de extrañar el importante incremento en el número de socios desde 2023", alcanzando ya los 75.000, un 18% más.

Ha destacado la "gran variedad de actividades" que se ofrecen en estos centros, encaminadas principalmente a mejorar sus habilidades psicosociales, facilitando así su convivencia con su entorno familiar y social, mantener y mejorar la memoria y otras capacidades cognitivas, o fomentar su creatividad y habilidades artísticas, pudiendo también adquirir conocimientos culturales de diversidad.

De ahí el aumento tanto en el número de talleres --de 759 a 832 en los últimos dos años-- como en el de plazas, que han pasado de 15.320 a 16.746.

DOS TIPOS: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y EXPERIENCIA

El Ayuntamiento de Zaragoza ofrece dos tipos de talleres --los de envejecimiento activo y los de la experiencia--. Los primeros se imparten por monitores de la Fundación Federico Ozanam, excepto en seis centros, donde lo hacen trabajadores municipales, y contarán con 538 propuestas divididas en tres áreas.

Así, el Área de Comunicación y Cultura incluirá 66 talleres destinados a fomentar el aprendizaje y las relaciones personales --literatura, cultura, tertulia, historia, arte, música o teatro--; la de Desarrollo y Expresión Artística tendrá 120 con actividades como dibujo, pintura, manualidades, bailes de salón y populares o labores textiles, para promover el trabajo en equipo y las relaciones sociales; y la de Salud y Calidad de Vida, con 352 propuestas, es la de mayor volumen y demanda, ya que está dirigida a promover el bienestar físico, mental y emocional con talleres de memoria, gimnasia de mantenimiento, psicomotricidad, higiene postural, danzaterapia, tai chi o yoga, entre otros.

En cuanto a los talleres de la experiencia, son impartidos por las propias personas mayores socias de los centros de convivencia, que comparten de esta manera "su sabiduría, su experiencia y sus habilidades". Para este curso se han programado un total de 294 en torno a la historia, el baile, el corte y la confección, la indumentaria aragonesa, el ganchillo, el dibujo o la pintura.

Además, algunos de los talleres están diseñados con distintos niveles de dificultad para satisfacer las necesidades de todas las personas socias y que cada participante pueda encontrar actividades adecuadas a su experiencia y a sus habilidades. Como novedad, este año se va a realizar un curso de reciclaje creativo en el Casco Histórico.

Espinosa se ha referido también a la evaluación realizada por el Ayuntamiento de estos talleres, con unas encuestas que han concluido "la buena organización" de los mismos y también "de los contenidos del os monitores y el buen ambiente en las clases". "Estamos muy satisfechos del resultado, fruto sin duda de la implicación de todo el personal que trabaja en el Área del Mayor y, por supuesto, de todas las personas mayores que asisten a los talleres", ha remarcado.

SOLICITUDES E INSCRIPCIONES

En cuanto a fechas, a partir del 20 de agosto, aproximadamente. se empezará la difusión de la oferta y los talleres se impartirán entre el 20 de octubre y el 29 de mayo de 2026.

La jefa de unidad de la Oficina del Mayor del Ayuntamiento de Zaragoza, Marta Guiu, ha señalado que, para acceder a estos talleres, es necesario ser socio de los centros de convivencia de personas mayores, para lo que es obligatorio a su vez estar empadronado en la ciudad, ser pensionista o jubilado y no tener ninguna actividad remunerada.

En la solicitud, se deberán incluir tres talleres por orden de prioridad, con independencia del centro de mayores en el que se impartan. "Una persona se haya hecho socia en un centro, por ejemplo, de La Jota puede solicitar cualquier otro taller que esté interesado en universidad o en casco histórico", ha explicado.