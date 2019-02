"Lo más importante para un pequeño municipio es que haya trabajo", subraya el alcalde de Almochuel

Publicado 01/02/2019 11:26:09 CET

ALMOCHUEL (ZARAGOZA), 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Combatir la despoblación es "muy complicado", pero "lo más importante" para garantizar el futuro en los pequeños municipios es que haya trabajo. Así lo afirma el alcalde de Almochuel, Ángel Gascón, una pequeña población de la Comarca del Campo de Belchite en la que residen una quincena de personas y que espera la próxima instalación de varios proyectos de energías renovables que supondrán ingresos para este ayuntamiento.

En declaraciones a Europa Press, Gascón ha observado que en esta localidad "la gente vive como siempre", trabajando en la agricultura, si bien cada vez hay menos vecinos, ha lamentado, al observar que los habitantes de esta población deben acudir a otros municipios para disfrutar de determinados servicios como tienda o bar.

"El tema de la despoblación es muy complicado, oigo hablar hace muchos años de este problema, pero es complicado", ha recalcado, apuntando que la gente reside en municipios de menor tamaño "si hay buenas carreteras y están las capitales cerca". "Todo el mundo se va a la capital y en los pueblos es muy difícil que la gente se quede, siempre nos quedamos los que hemos nacido aquí y quienes tenemos trabajo".

Almochuel cuenta con 25 vecinos empadronados, pero residen allí "la mitad". La media de edad supera los 40 años, su vecino más mayor tiene 86 y el más joven, 35. Aunque acuden los fines de semana y en verano, no residen de manera permanente familias con niños pequeños en esta población, que vive de la agricultura y del cereal de secano y cuya escuela cerró hace cuarenta años, según ha afirmado el alcalde, para apuntar que han llegado a estar empadronados 130 vecinos.

"Hace muchísimos años la gente empezó a emigrar", ha rememorado el alcalde, al explicar que, en su caso, su hermano se fue a hacer la mili a Zaragoza y "ya no regresó". Esta circunstancia se repite en muchos casos, como también que los vecinos se casen y se vayan a residir a otros pueblos.

"Si a los ayuntamientos les entrara mucho dinero se pensaría en mejorar la calidad de vida de la gente que estamos y se pueden estudiar fórmulas". Impulsar el regadío sería una de esas fórmulas, pero "aquí está muy crudo", ha admitido, para agregar: "mi ilusión es intentar crear algún día un puesto de trabajo" desde el consistorio, para tener un alguacil o alguien que pueda regentar un establecimiento como un bar.

"NO ENTRA UN DURO"

"Algo para que alguien pudiera ganarse la vida y que esté abierto para los vecinos, pero al ayuntamiento no le entra un duro y se puede predicar mucho, pero mientras no llegue el dinero, pues quietos en la mata". No obstante, el alcalde ha recordado que los vecinos sí disfrutan de piscinas con bar durante los meses de julio y agosto.

El marzo del pasado año, el Consejo de Gobierno del Ejecutivo aragonés aprobó un acuerdo para declarar como inversiones de interés autonómico los proyectos para instalar cinco plantas fotovoltaicas en el término municipal de Almochuel, promovidos por sociedades vinculadas a Desarrollos Fotovoltaicos Meridionales S.L., sociedad integrada en el Grupo Forestalia. La construcción de estas instalaciones conllevaba una inversión de 242,2 millones de euros y la creación de 1.730 puestos de trabajo, mientras que en la fase de explotación serían 745 empleos estables.

Este proyecto aún no se ha puesto en marcha, pero "esperamos que Forestalia lo haga", así como también confían en la instalación de un parque de aerogeneradores que situarían "diez molinos en Azaila, Vinaceite y Almochuel", con seis "molinos" en la primera localidad, dos en Vinaceite y otros dos en Almochuel. Ambos proyectos deberían estar en funcionamiento en enero de 2020 y "serán ingresos" para estas poblaciones.

COMUNICACIONES

Además del trabajo, las comunicaciones son otro elemento fundamental para fijar población en un territorio. "La carretera que tenemos para ir a Belchite --en un tramo de veinte kilómetros-- está fatal, es estrecha, mala, sin señalizar", si bien la salida a la N-232 por Azaila "está bien". El municipio dispone de buena cobertura móvil e internet, aunque "todo es mejorable", ha sostenido Gascón.

Entre los próximos proyectos que se llevarán a cabo en Almochuel, ha mencionado los trabajos en la pista deportiva para cubrirla y que se pueda utilizar como frontón durante el verano cuando "todas las casas están llenas" y la localidad cobra vida.

El alcalde ha insistido en que es esencial "que haya trabajo" para poder fijar población, dado que si se crean empleos en el municipio existe la posibilidad de captar nuevos vecinos y familias. No obstante, ha relatado que en Belchite, un municipio de mayor tamaño, "a partir de las seis de la tarde no hay nadie por las calles", ya que quienes trabajan allí también se van a sus lugares de residencia. "Tengo claro que para repoblar hay que facilitar vivienda y un buen sueldo para que se pueda vivir", ha concluido.