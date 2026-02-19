Más de medio millón de visitantes y unas 400 actividades consolidan el "éxito" de Mobility City en su tercer aniversario

Celebración del tercer aniversartio de Mobility City. - FUNDACIÓN IBERCAJA

Mobility City celebra su tercer aniversario con más de medio millón de visitantes y cerca de 400 actividades organizadas desde su apertura, convirtiéndose así referente nacional y "de éxito" en torno a la movilidad sostenible del futuro.

Para conmemorar esta efeméride, desde Fundación Ibercaja se han organizado tres propuestas que refuerzan la dimensión experiencial y simbólica del proyecto y se han desarrollado en un acto que ha tenido lugar en la tarde de este jueves, en el pabellón puente diseñado por Zaha Hadid en el que se ubica el vanguardista espacio Mobility City.

Una de las acciones ha sido la presentación del libro que ha llevado a cabo Fundación Ibercaja titulado 'Mobility City, un sueño muy real', que resume los primeros años del proyecto. Esta publicación se ha dado a conocer en una conversación entre el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, el director general, José Luis Rodrigo, y el director de Mobility City, Jaime Armengol.

El presidente de Fundación Ibercaja ha rememorado los inicios del proyecto Mobility City, agradeciendo en este punto el constante apoyo institucional en unos tiempos marcados por la crisis financiera de 2008, para sentenciar: "Hemos conseguido poner a Zaragoza en el mapa de la movilidad" y convertir al pabellón puente en el "Ponte Vecchio del siglo XXI".

Por su parte, José Luis Rodrigo ha incidido en que Mobility City "no es solo un museo, es un lugar de encuentro empresarial" y está sirviendo a la ciudadanía para "conocer los avances y la tecnología, también divirtiéndose porque hay experiencias virtuales", además de "contribuir a que Aragón se reconozca como un lugar importante en el debate sobre la movilidad del futuro a nivel nacional e internacional".

UN ÉXITO

La clausura del evento ha corrido a cargo del presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, quien ha ahondado en el "éxito" de Mobility City por su capacidad de atracción tanto de actividades como de visitantes, al tiempo que ha felicitado a Fundación Ibercaja por su aniversario: "En Zaragoza y en Aragón es muy complicado cumplir 150 años".

Azcón ha reconocido la "visión" de Fundación Ibercaja en la reconversión del pabellón puente en el Mobility City: "El trabajo que se ha hecho es especial, porque la movilidad significa una transformación de la sociedad sin precedentes y uno de los grandes cambios que vamos a vivir en los próximos años va a girar en torno a la movilidad".

En Zaragoza y en Aragón, ha continuado el jefe del Ejecutivo autonómico en funciones, "vamos a tener la oportunidad de ser testigos de excepción gracias a que los mayores expertos de nuestro país y del mundo --en movilidad-- pasan por este pabellón para que podamos verlos, escucharlos y debatir".

"En momentos de disrupción como el que estamos viviendo, de ruptura tecnológica y cambio sin precedentes, tener un puente que nos dé seguridad, que nos dé estabilidad y que sepamos que podemos llegar a la otra orilla es importantísimo. Eso, en Zaragoza, lo visibiliza Mobility City", ha opinado Jorge Azcón.

Por último, ha expresado que el significado de Ibercaja en Aragón "trasciende el sistema financiero y tiene que ver con una aportación a la cultura, al debate y a proyectos estratégicos de la comunidad autónoma".

ESPECTÁCULO Y ACTUACIÓN MUSICAL

El evento también ha contado con el estreno del espectáculo de luces 'Latencia', que iluminará Mobility City desde el exterior también durante este viernes por la noche y propone una visión del progreso ligada al tiempo, la pausa y la escucha.

Se trata de una intervención lumínica que dialoga con el puente, respetando y subrayando su arquitectura mediante un pulso de luz orgánico y sereno. La iluminación recorre curvas y ventanales, revelando su complejidad técnica y transformando el edificio en un espacio de contemplación.

Por último, la velada de celebración por este tercer aniversario ha finalizado con un concierto de música clásica inspirado en grandes bandas sonoras contemporáneas, con piezas que evocan emoción, naturaleza y espiritualidad, aportando una dimensión artística y sensorial a la celebración, a cargo del grupo Ars Symphony.

HITO PARA ZARAGOZA

La inauguración de Mobility City tuvo lugar el 20 de febrero de 2023, por parte del Rey Felipe VI, en lo que fue un "día histórico" para Zaragoza por lo que significó la reapertura al público del puente de la arquitecta Zaha Hadid, una de las obras más emblemáticas de la Expo 2008.

La celebración de sus tres años de actividad coincide con el 150 aniversario de Fundación Ibercaja, una efeméride que refuerza la trayectoria histórica de la entidad y su vocación de servicio a la sociedad.

En este contexto, Mobility City representa la unión entre innovación y compromiso social, entendiendo la movilidad como un elemento cotidiano que debe diseñarse siempre al servicio de las personas.

EVENTOS Y EXPOSICIONES

A lo largo de estos tres primeros años, Mobility City se ha consolidado como punto de encuentro para el diálogo entre empresas, administraciones, expertos y ciudadanía, generando un debate abierto y plural sobre los retos de la movilidad sostenible.

Junto con jornadas profesionales y conferencias, el centro ha acogido numerosas exposiciones temáticas que combinan divulgación, innovación y entretenimiento, acercando la movilidad a públicos muy diversos y reforzando su carácter experiencial.

Entre los grandes eventos, Mobility City ha sido el escenario para las tres últimas ediciones de los Premios Impulso organizados por Fundación Ibercaja, Anfac, Sernauto y Faconauto. También, se acogió en 2024 la Conferencia Internacional de Seguridad Vial de la Moto, que reunió a más de 200 personas y 30 ponentes de 23 instituciones de alto nivel mundial y contó con la clausura institucional por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

También Mobility City estuvo también presente en 2025 en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, dentro del Pabellón de Aragón. Igualmente, el pasado año, se desarrollaron relevantes eventos como el 'Aragón Data Center', los diferentes 'Innovation Days' o el 'Spain Innovation Summit', impulsado junto a Zebra.

Por otro lado, el pasado mes de diciembre, la parte exterior de Mobility City fue el escenario donde se realizó el primer vuelo demostrativo a nivel europeo de una aeronave, en este caso, un dron de la empresa EHang, como parte del proyecto U-Save.

2026: UN AÑO DE CONSOLIDACIÓN Y CRECIMIENTO

De cara a este año 2026, Mobility City tendrá una programación orientada a reforzar su papel como plataforma de referencia en movilidad sostenible. Entre los principales hitos del año destacan la nueva edición de los Premios Impulso, el Observatorio de la Movilidad Sostenible, los Innovation Days y la Semana de la Movilidad, así como la inauguración de nuevas exposiciones vinculadas a grandes hitos del mundo del motor y la innovación tecnológica, entre ellas una dedicada a la marca Mercedes-Benz y otra protagonizada por diferentes motos del Rally Dakar; ambas se inaugurarán en el mes de marzo.

Este calendario busca seguir ampliando públicos, fortalecer alianzas y consolidar el espacio como lugar de debate, aprendizaje y experiencia en torno a la movilidad del futuro.