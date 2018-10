Más de un millar de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajarán en las fiestas del Pilar

Publicado 05/10/2018 13:29:53 CET

La plantilla completa de la Policía Local y más de 300 bomberos también prestará servicio

ZARAGOZA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la plantilla completa de la Policía Local de Zaragoza, formada por 900 efectivos, y unos 300 bomberos participarán en el dispositivo de seguridad de las Fiestas del Pilar, que se celebrarán del 6 al 14 de octubre.

El subdelegado del Gobierno en Zaragoza, José Abadía Tirado, y la consejera municipal de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Giner, han dado a conocer los asuntos tratados en la Junta Local de Seguridad, que se ha reunido esta mañana, por última vez, antes del comienzo oficial de las fiestas.

Se trata de la sexta reunión de esta Junta, en la que participan la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Zaragoza, instituciones que han consensuado medidas de seguridad acordes a los espacios festivos de este año y al nivel cuatro de alerta antiterrorista en el que se encuentra la ciudad.

José Abadía ha explicado que para la Junta ha sido "fundamental" combinar la diversión con la seguridad de los ciudadanos, "tanto los que salen a divertirse como los que se quedan en sus casas". "Hemos tratado de que Valdespartera sea seguro, pero sin olvidarnos del resto de la ciudad", ha destacado.

"Este año hemos hecho un esfuerzo para que la seguridad esté descentralizada, ya que los actos de las fiestas lo están", ha apuntado. Asimismo, ha pedido a la ciudadanía que intente sobrellevar las "incomodidades" que puedan surgir en pro de una mayor seguridad para todos.

El subdelegado del Gobierno ha detallado que a los agentes de Policía Nacional se sumarán unos 130 efectivos de Guardia civil, que se encargarán de la seguridad vial y ciudadana en los accesos a Valdespartera. De los 130, 80 pertenecen al Subsector de Tráfico y el resto se distribuyen entre Seguridad Ciudadana e Intervención de Armas y Servicio Cinológico.

Abadía ha comentado que la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma será quien se responsabilice de la coordinación operativa con servicios de seguridad privada, así como de la protección de menores en situación de desamparo y de la supervisión en los festejos taurinos y espectáculos públicos.

POLICÍA LOCAL

La consejera municipal de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, Elena Giner, ha manifestado que la plantilla de la Policía Local trabajará "al completo", formada por unos 900 agentes. Para tomar esta decisión se ha tenido en cuenta, ha dicho, que las fiestas están "descentralizadas" y que hay actos "para todos los públicos".

La Policía Local, además de controlar la seguridad en los puntos de mayor concentración de público, se ocupará de señalizar y controlar los desvíos y cortes de tráfico previstos, así como a ayudar a la fluidez del tráfico. A los policías locales se sumarán unos 300 efectivos del cuerpo de Bomberos, distribuidos en parques y lugares con aglomeraciones.

Giner ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos para que colaboren con pequeñas acciones a la seguridad de todos. En concreto, ha pedido que llegar con antelación a los recintos, mantener la calma en momentos de tensión, no detenerse en los accesos, salir de forma ordenada, no portar mochilas o bolsos grandes, respetar las indicaciones de los agentes, establecer un punto de encuentro con amigos, vigilar a los menores, no llevar armas, petardos y vidrios, y proteger las pertenencias.

PREGÓN

La Junta de Seguridad para las Fiestas del Pilar ha determinado que se intensificarán todos los controles en los accesos a la plaza del Pilar durante este sábado, con registros de mochilas y bolsos. Se garantizarán vías de evacuación seguras hacia el paseo de Echegaray y Caballero y la seguridad en el subsuelo con controles en parking y alcantarillas.

Para ello, la Jefatura Superior de Policía de Aragón pondrá en marcha un operativo especial, integrado por la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la XI Unidad de Intervención Policial (UIP) y del resto de Brigadas y Comisarías de Distrito, que se verá reforzado con agentes de las Unidades de Intervención de Madrid, Pamplona y La Coruña.

En cuanto a la seguridad vial, se establecerán dispositivos de verificación del consumo de alcohol o drogas y, para velar por la seguridad ciudadana, se efectuarán dispositivos de control para detectar personas que pretendan alterar el normal desarrollo de las actividades así como la introducción de drogas en espacios.

AGRESIONES SEXISTAS

La consejera municipal ha avanzado que en todos los puestos fijos de atención sanitaria de Cruz Roja se habilitará un espacio concreto e identificado como: 'Punto seguro'. Con ellos, ubicados en la plaza del Pilar, Valdespartera, plaza Miguel Merino, Pabellón Príncipe Felipe, Plaza de Toros, paseo de Echegaray y Caballero y parque Macanaz, se quiere luchar contra agresiones sexistas, ofreciendo espacios para acoger a cualquier persona que se sienta en riesgo.

Cruz Roja Zaragoza prestará cerca de 200 servicios preventivos sanitarios, instalados en zonas como la plaza de Toros, recinto Ferial, conciertos ofrecidos por el Ayuntamiento y en el resto de festejos populares. También se realizarán otros servicios para entidades privadas en eventos deportivos.

Se utilizarán cuatro ambulancias de soporte vital avanzado (UVl), 12 de soporte vital básico, un puesto móvil de atención en primeros auxilios, cuatro vehículos de transporte, dos todoterreno, dos quads, una embarcación semirrígida y un puesto de socorro avanzado (PSA).

Un retén con dos ambulancias de soporte vital básico estará de guardia 24 horas, así como el Centro Provincial de Coordinación (976 22 22 22). Además, se habilitará el servicio de Guardería para atender a niños perdidos. Esta prestación, con más de 30 años de historia, atiende cada año a unos mil menores y cuenta con la colaboración de más de 50 voluntarios de Cruz Roja Juventud.

061

El 061 también refuerza sus servicios con cinco vehículos de emergencias que se sumarán a los 11 que prestan servicio en Zaragoza capital normalmente. Entre ellos, se incluye un nuevo Vehículo de Intervención Rápida (VIR) que prestará servicio nocturno.

A las habituales cuatro ambulancias de SVA y siete de SVB, se unirán otras cuatro, distribuidas en diferentes periodos horarios. Así, una ambulancia convencional prestará servicio presencial durante las noches del 5 al 14; y una de Soporte Vital Básico (SVB) con dotación de Enfermería reforzará las noches del 6, 11, 12 y 13 de octubre.

Una ambulancia convencional estará instalada en una ubicación determinada durante las jornadas del 6 y 12, y otra estará disponible para el resto de días por si fuese necesaria. El área de teleoperación del 061 incrementará su personal con un trabajador más durante las noches y el servicio 112 también se verá reforzado durante las fiestas.

MOVILIDAD

La consejera municipal también se ha referido a la movilidad, subrayando que estará "disponible" toda la flota de autobuses y se habilitarán "21 buses de la línea V1, que conecta la Puerta del Carmen con el Ferial de Valdespartera". El año pasado, se contó con un total de 9 vehículos en esta línea.

Asimismo, se reforzará la V4, "una línea paralela al tranvía que tiene el mismo recorrido". Se pretende paliar así, ha afirmado, las consecuencias que puede acarrear la huelga del tranvía, que "va a afectar y vamos a tener que estar pendientes de lo que va ocurriendo".

Ha recordado que los servicios mínimos serán del 50 por ciento en la franja horaria de la mañana y del 68 por ciento en la tarde. "La huelga se desarrollará de 11.00 a 14.30 horas y de 18.30 a 22.00 horas, todos los días, excepto el Día del Pilar", ha concluido Elena Giner.