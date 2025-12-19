Más de un millón de aragoneses podrán votar en las elecciones autonómicas del 8 de febrero

Archivo - Elecciones municipales 2019. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.036.321 aragoneses podrán votar en las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero, de los que 991.893 residen en la comunidad autónoma y 44.428 en el extranjero.

De los electores residentes en Aragón, 32.891 podrán participar por primera vez en unas elecciones a las Cortes de Aragón, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, celebrada el 28 de mayo de 2023, ha informado este viernes la Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por provincias, en Zaragoza tendrán derecho a voto 755.077 personas, de los que 725.471 viven en la provincia y 29.606 en el extranjero, mientras que en el Alto Aragón serán 175.184 los electores, con 165.992 residentes en esta provincia y 9.192 en el extranjero, y en Teruel hay 106.060 personas con derecho a voto en las elecciones autonómicas, 100.430 residentes en la provincia de Teruel y 5.630 en el extranjero.

Los electores residentes en el extranjero podrán votar en las elecciones a las Cortes de Aragón sin necesidad de solicitud previa.

La Oficina del Censo Electoral (OCE) enviará a todos los electores la documentación necesaria para el voto en dos envíos independientes, documentación que podrá también obtenerse directamente en los centros de votación que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del 31 de enero al 5 de febrero --que son los días habilitados para el depósito del voto en urna--.

De los residentes en el extranjero, 33.656 viven en países con más de 1.000 electores, de los que en Francia residen 9.234; en Argentina 6.605; en Estados Unidos 3.422; en Reino Unido 3.414; En Alemania 2.891; en Brasil 1.969; en México 1.912; en Chile 1.622; en Suiza 1.388; y en Venezuela 1.199.

CENSO ELECTORAL

En la Sede Electrónica del INE está disponible un servicio de consulta a los datos de inscripción en el censo electoral previa acreditación de la identidad del elector con el sistema Cl@ve --DNI electrónico entre otros--. Y, en el caso de los electores residentes en España muestra, además, la mesa y dirección del local electoral.

Los electores, tanto residentes en España como en el extranjero, podrán presentar reclamaciones a través de la Sede Electrónica del INE con el sistema Cl@ve y aportando un certificado vigente de inscripción en el Padrón de su municipio de residencia o en el Registro de Matrícula Consular.

También podrán presentar reclamaciones a sus datos de inscripción en los ayuntamientos, consulados o en las delegaciones provinciales de la OCE en el mismo plazo, del 22 al 29 de diciembre.

El censo electoral de residentes en España se podrá consultar del 22 al 29 de diciembre en los ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la OCE. Los electores residentes en el extranjero podrán comprobar sus datos de inscripción en estas mismas fechas en las oficinas consulares.

Quienes realicen la solicitud de oposición a recibir propaganda electoral hasta el 29 de diciembre no la recibirán por parte de los partidos políticos en la campaña electoral de estas elecciones y las solicitudes posteriores al 29 de diciembre tendrán efecto en las siguientes elecciones que se celebren.

La solicitud de exclusión puede realizarse por internet, con el sistema Cl@ve, en la Sede electrónica del INE o en los ayuntamientos, oficinas consulares y delegaciones provinciales de la OCE.

Las tarjetas censales en la que se informará de la mesa y el local electoral donde vota el elector se enviarán a partir del 12 de enero. En la Sede electrónica del INE se ofrecen los siguientes trámites que no necesitan de acreditación con certificado electrónico: Consulta general de mesas y locales electorales; estado del voto por correo y número de envío de certificado cuando se ha enviado a Correos; y cumplimentación de la solicitud de voto por correo para su posterior entrega a Correos.

Adicionalmente, las delegaciones provinciales de la OCE atienden las consultas sobre las actuaciones de su competencia --inscripción en el censo, reclamaciones, mesas y locales electorales, voto por correo-- en sus oficinas y en el teléfono gratuito '900 343 232'.