Mayte Pérez acusa al PP de "retrasar de forma premeditada" la formación de gobierno para esconder sus pactos con VOX

ZARAGOZA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Mayte Pérez, ha acusado al Partido Popular de Azcón de "retrasar de forma premeditada" la formación de Gobierno en Aragón hasta después de las elecciones generales del 23 de julio para esconder sus pactos con VOX.

"El único interés de Azcón es esconder a los electores qué es lo que va a hacer el PP a partir del domingo", que es negociar con la ultraderecha, ha insistido Pérez, quien ha adelantado que "están esperando a que se abran las urnas para abrir también los teléfonos e iniciar las negociaciones".

La portavoz socialista ha puesto de manifiesto que ya han pasado 54 días desde la celebración de las elecciones autonómicas, un mes desde que se constituyeran las Cortes de Aragón y 30 días después de que Azcón haya dejado de ser alcalde, "tiempo más que suficiente para que el PP asuma su responsabilidad de configurar el nuevo gobierno".

Ha recordado que en el año 2015, cuando el PSOE ganó las elecciones, el debate de investidura se celebró los días 2 y 3 de julio, porque "teníamos muchas ganas de gobernar y de recuperar los servicios públicos que había destruido el PP y estábamos ansiosos por alcanzar la responsabilidad".

La situación de 2019, ha dicho Mayte Pérez, no es comparable con la actual porque entonces no cambiaba la estructura del gobierno, puesto que no había un cambio de partido político y, aun así, el debate de investidura tuvo lugar el 31 de julio. Sin embargo, la portavoz socialista ha querido dejar claro que de manera previa "se trabajó y mucho con las cuatro fuerzas políticas que sustentaron el gobierno", y, de hecho, ha añadido que se produjo "una negociación transparente de la que informábamos en todo momento a la sociedad aragonesa".

Sin embargo, ahora lo que estamos viendo, ha lamentado Mayte Pérez, es cómo el Partido Popular "vuelve a supeditar los intereses de Aragón a los de su partido y a lo que dice Madrid", por lo que ha asegurado que "van a ser esa sucursal que ha sido siempre el PP en Aragón, que ha renunciado a defender los intereses de la comunidad autónoma".

Esta ausencia de gobierno es, en opinión de la portavoz socialista, "un mal presagio de inestabilidad, de falta de transparencia y de incapacidad para llegar a acuerdos" y de hecho, excepto Murcia, "somos la última comunidad autónoma que falta por configurar gobierno". A este respecto, ha recordado que Azcón insiste en que Aragón va a tener un presidente del PP "pero no dice ni cómo, ni cuándo ni con quién".

Además, la también secretaria general del PSOE Teruel, ha criticado las "mentiras y medias verdades del PP, que se evidenciaron cuando negaron su pacto con VOX para entregar a la ultraderecha" la Presidencia de las Cortes de Aragón y que después tuvieron que reconocer. En la Diputación de Teruel "también dijeron que habían pactado dos vicepresidencias con Teruel Existe y en cambio entregaron la segunda vicepresidencia al PAR", ha concluido.