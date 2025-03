Mayte Pérez anuncia que no se presentará a la reelección a la Secretaría General del PSOE en Teruel

Ha aseverado que valora la opción de ser senadora autonómica en sustitución de Javier Lambán

TERUEL, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, ha anunciado que no se presentará a la reelección del cargo después de reflexionarlo y meditarlo con muchos compañeros. "Entiendo --ha argumentado-- que la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, quiera inaugurar un nuevo tiempo con un nuevo liderazgo y gente de su confianza y está en su derecho".

Mayte Pérez ha indicado que asume "con deportividad" los resultados de los procesos internos de elección y respeto con "absoluta lealtad el resultado, al margen de lo que haya pasado en el proceso". "Siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo. Soy más de pasar página que de pasar factura, pero entiendo que ahora es el momento de otros y de otras. Y lo asumo y lo respeto".

Esta socialista se ha posicionado del lado del exsecretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, que es la corriente opuesta a la vencedora que lidera Pilar Alegría.

Ha subrayado que después de ocho años al frente de este cargo orgánico seguirá trabajando tanto en el ámbito provincial como regional por Teruel con la "misma pasión y dedicación" y también por el PSOE, pero "desde el otro lado de la barrera" porque las decisiones "serán ya responsabilidad de quien tenga el honor de liderar este gran partido".

En rueda de prensa, Mayte Pérez, ha asegurado que esta decisión se la ha dictado "la conciencia" y ha agregado: "No me perdonaría dividir y tensionar más el partido. Yo creo que hay que tensionarlo para ganar las elecciones y para luchar contra la derecha y la ultraderecha, que son las grandes amenazas. No me perdonaría, dividir el partido. Estoy moderadamente satisfecha de lo hecho".

VALORA EL PUESTO DE SENADORA AUTONÓMICA

Sobre la posibilidad de que el PSOE le ofrezca ser senadora autonómica, en sustitución de Javier Lambán, después de que el expresidente del Gobierno de Aragón dejara su escaño en la Cámara Alta Mayte Pérez ha aseverado: "Desde luego es una opción que estoy valorando".

Al respecto, ha relatado su vida política que se inicia como concejala de Nogueruelas y de lo que se siente "tremendamente orgullosa" hasta que dimitió al ser elegida directora general de Vivienda del Gobierno de Aragón. "Siempre he estado donde el partido ha creído más conveniente".

En la actualidad, es diputada en las Cortes de Aragón y ha abundado en que la decisión que ha anunciado no la toma en función de lo que vaya a pasar en su futuro. "Yo tengo un acta, no necesito otra cosa", ha zanjado.

"Esta decisión --ha insistido-- la he tomado porque creo que es lo mejor en este momento para este partido y para las gentes que se levantan todos los días para intentar mejorar la vida de la gente, que es lo que nos debe de preocupar y no para intentar perder el tiempo en luchas de poder, que yo creo que son muchas veces fratricidas y que llevan a trasladar una imagen a la sociedad que realmente no es real".

Tras asumir que ha acabado su trayectoria en la Secretaría General del PSOE-Teruel, ha comentado que se siente "satisfecha, tranquila y con el sentido del deber cumplido" el tiempo que ha estado al frente para apostillar: "Esto no es una despedida".

También ha aclarado que no le han sugerido que se apartara y no se presentara a reelección, sino que vio que iba a haber otra opción y decidió "precisamente, para no tensionar, para no dividir al partido, dar un paso atrás".

LEALTAD Y TRAYECTORIA

Ha defendido su lealtad con todos los secretarios generales del PSOE-Aragón, desde Marcelino Iglesias --ahora presidente del PSOE-Aragón-- con quien inicia su andadura política y "lo seré con Pilar Alegría, teniendo diferencias".

Ha dedicado unas palabras especialmente afectuosas al anterior secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, el "respeto" a sus decisiones. "Ha permitido llevar a la práctica muchas de las ideas, proyectos y anhelos que los socialistas turolenses teníamos gracias a la confianza depositada en mí para formar parte de su gobierno durante los últimos ocho años".

Se ha definido como una mujer "temperamental", se ha comparado con el eslogan de la campaña de alimentos de Aragón "lo que ves es", para dejar claro: "no oculto, no me escondo y normalmente suelo defender aquello que pienso, siendo consciente de que puedo estar equivocada muchas veces y ayudándome a rectificar, pero intento defender lo que pienso y eso tengo que decir que no me ha penalizado hasta el momento, cosa que creo que es de agradecer".

Preguntada por si Pilar Alegría ha cumplido su promesa de integrar a la otra corriente del partido y si es proporcional, ha respondido que en la Ejecutiva Regional el socialismo turolense "está muy bien representado" al apuntar que hay los mismos miembros en la Ejecutiva y en el Comité Regional".

EL PROYECTO

A estos integrantes los ha definido como "personas comprometidas, que realmente estoy convencidísima que van a ir a trabajar, a aportar y a defender a Teruel" porque el PSOE tiene un proyecto colectivo, pero también hay que aportar la "singularidad" de cada parte del territorio y "estoy convencida de que así será", ha dicho.

En su rueda de prensa de casi media hora ha hecho un repaso a su vida en política y ha comentado que "lo importante, lo duradero, es el proyecto político, más allá de quien tiene la responsabilidad de liderarlo en cada momento".

"Debemos comprometernos con mejorar, si cabe, lo que encontramos" ha indicado para agradecer el legado que le dejó su antecesor, Vicente Guillén, quien le dio autonomía y confianza sin condicionarle y respetando sus decisiones.

Asimismo, ha querido apuntar que de lo que se siente más orgullosa es del "papel e influencia que el PSOE turolense ha tenido" durante su etapa de secretaria general. Desde que se afiliara hace más de 30 años al PSOE, al partido lo ha visto siempre "como medio, y no como fin en sí mismo" porque "el fin es poder llegar a las instituciones y transformarlas".