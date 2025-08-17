Los medios de Aragón desplazados a León siguen la lucha contra los incendios de La Uña y Barniedo de la Reina - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los medios del Gobierno de Aragón '#INFOAR' desplazados a la provincia de León, desde el pasado 14 de agosto, continúan trabajando en las labores de extinción de los incendios forestales de La Uña '#IFLaUña' y Barniedo de la Reina '#IFBarniedodelaReina'.

En el incendio forestal de La Uña (Acebedo, León) el operativo continúa con las labores de contención de flancos a través de la apertura de línea de defensa con herramienta manual y fuego técnico --quemas controladas--, además del trabajo con la helitransportada intentado minimizar la afección al Espacio Natural.

Los trabajos se centran, nuevamente, en evitar que el '#IFLaUña' alcance el Parque Nacional de Picos de Europa. Hasta este incendio se han desplazado 26 personas; el helicóptero como medio de transporte y de extinción, más la brigada helitransportada 9+1 APN con base en Ejea de los Caballeros; junto a 2 cuadrillas terrestres; el puesto de Mando Avanzado (PMA) Ligero y técnicos del PMA; Agentes de Protección de la Naturaleza (APN); y un capataz.

BARNIEDO DE LA REINA

En cuanto al siniestro medioambiental de '#IFBarniedodelaReina' (León), las labores del operativo '#INFOAR' se centran, por segundo día consecutivo, en la defensa del pueblo de Casasuertes que fue evacuado a última hora de este sábado.

Trabajan junto a bomberos del Ayuntamiento de León, Diputación Provincial de León, medios de la Junta de Castilla y León y medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Por el momento han conseguido que el pueblo no se queme.

Los medios de '#INFOAR' en el '#IFBarniedodelaReina' (León) constan de 5 personas; 2 autobombas; 1 APN; y 2 integrantes de las cuadrillas terrestres.