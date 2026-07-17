Los medios de extinción tratan de salvar el casco urbano de Luesia: "Todavía se pude extender mucho más"

1105167.1.260.149.20260717192646 Vecinos esperan en la calle a conocer noticias sobre el incendio, a 17 de julio de 2026, en Las Cinco Villas, Zaragoza, Aragón (España). El incendio forestal de Orés, en la comarca zaragozana de Las Cinco Villas. - Ramón Comet - Europa Press

El avance de las llamas ha hecho valorar la posible evacuación de Biel y Fuencalderas, de momento "no prevista a corto plazo"

FARASDUÉS (ZARAGOZA), 17 (EUROPA PRESS)

Buena parte de los medios de extinción desplegados en el incendio iniciado el miércoles en Orés y que ya ha calcinado 12.600 hectáreas, con unos 60 kilómetros de perímetro, según las últimas estimaciones, se concentran este viernes por la tarde en proteger el casco urbano de Luesia de las llamas que ya acechan las viviendas de esta localidad zaragozana, ha explicado el director técnico de extinción, Alfonso González, que ha advertido de que se afronta una situación "muy peligrosa" que puede hacer que el incendio "todavía se pueda extender mucho más y convertirse en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años".

De hecho, ya se ha estudiado la posibilidad, "no prevista a corto plazo", según ha aclarado el director de extinción, de tener que evacuar también las localidades de Biel y Fuencalderas, una operación que podría completarse en un tiempo de dos horas y que se sumaría a las de las localidades de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo.

A la prioridad de frenar el avance descontrolado del incendio por la zona norte y noroeste, que se abre por el sector 6 (flanco derecho), se suma el evitar que el fuego se adentre en la zona de los altos de la carretera de Luesia, una zona importante desde el punto de vista forestal. "Tenemos que tratar de controlarlo por todos los medios", ha remarcado González.

La situación en el resto de zonas, la parte sur donde se inició el incendio y los flancos "está más controlada, sin llegar a estar del todo todavía apagado desde luego, ni mucho menos", ha detallado.

El dispositivo, formado por más de 400 efectivos con medios de extinción de Infoar del Gobierno de Aragón, de la DPZ y de las vecinas Navarra, Castilla y León, La Rioja y Comunidad Valencia, también personal de Guardia Civil y Protección Civil, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuenta con el despliegue de la UME y de más de 20 medios aéreos, "que están dando un apoyo muy importante, aunque ha habido periodos en los que no han podido actuar debido al humo durante las primeras horas de la mañana", ha apuntado.

Las esperanzas están puestas en el viraje del viento hacia el norte, que según ha dicho el director de extinción está previsto que se prolongue durante la noche, lo que unido al aumento de la humedad, "nos facilita y nos ayuda un poco las labores de las cuadrillas y las autobombas, porque es precisamente en esa zona donde tenemos más problemas".

Una situación que, sin embargo, ha advertido, no durará mucho puesto que la previsión para este sábado es que vuelva el viento del sureste, "lo que es un riesgo para determinadas zonas que ahora las tenemos no consolidadas, pero sí mucho mejor, y en las que el fuego se puede extender otra vez con rumbo noroeste".

Al ser preguntado por los medios de comunicación sobre una nueva estimación de la superficie afectada, Alfonso González se ha remitido a la comunicada este mediodía "porque en estas horas no se ha extendido tanto", aunque ha reconocido que existe el riesgo de que la situación se desborde: "Los riesgos que estamos corriendo ahora en la parte de norte con lo de Luesia y los saltos de la carretera potencialmente puede ser muy peligroso y todavía se puede extender mucho más".

En ese sentido, el CECOPI ya ha valorado este viernes la posibilidad de que haya que desalojar también las localidades de Biel-- a unos 8 kilómetros de Luesia-- y Fuencalderas, todavía más al este: "Si se pudiera atajar o controlar por allí, no haría falta, pero se está considerando, se han hecho ya los primeros estudios para ver qué cantidad de gente y medios necesitan para evacuarlos", ha apuntado el director de extinción.

Así, el dispositivo tiene ya estudiado que la evacuación de las localidades puede llevarse a cabo en unas dos horas: "Luego el incendio tardaría todavía bastante más de ese tiempo y llegará la noche, pero esperemos desde luego que no llegue hasta allí, ni mucho menos. De momento no está previsto a corto plazo", ha afirmado.