'Memoria Rapada' en Fuendejalón: Homenaje a María Domínguez y otras mujeres represaliadas del franquismo

El alcalde de Fuendejalón, Javier Tolosa, y el diputado provincial Eduardo Arilla. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Fuendejalón, en la Comarca zaragozana del Campo de Borja, celebra este fin de semana unas jornadas de memoria democrática que tienen como objetivo reivindicar la memoria y la dignidad de todas las mujeres represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, entre ellas María Domínguez, primera alcaldesa democrática de España y fusilada hace justo 90 años, que es Hija Adoptiva y cuyos restos están depositados en el cementerio de la localidad.

Bajo el título 'Memoria rapada: mujer y represión en Fuendejalón', las jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de la localidad, en colaboración con la Asociación por la Memoria Democrática de Fuendejalón, y se han presentado este jueves en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) con el diputado provincial Eduardo Arillo y el alcalde, Javier Tolosa.

En rueda de prensa, Arilla ha celebrado la iniciativa para "dignificar su memoria, dignificar lo que fue y lo que trabajó" María Domínguez, fusilada para castigar "cruelmente" los derechos y los valores que defendía.

El alcalde, por su parte, ha elogiado el trabajo que desempeña la asociación memorialista local para conseguir una dignificación de todas aquellas personas que fueron represaliadas "brutalmente" y expuestas a "aberraciones que hoy en día no entenderíamos" por el simple hecho de "tener convicciones o pensamientos distintos a otras personas".

La asociación está compuesta fundamentalmente por nietas o bisnietas de esas mujeres represaliadas en Fuendejalón y, aunque hubo un "miedo" inicial al "qué dirán" o a posicionarse en un entorno rural en el que todos son conocidas, "están haciendo un buen trabajo", ha asegurado Tolosa.

PROGRAMACIÓN

El propio programa recuerda que, el 29 de agosto de 1936, 39 mujeres fueron sacadas de sus casas, rapadas y paseadas por las calles de Fuendejalón, sometiéndolas públicamente a humillación y castigo por su condición o por sus vínculos familiares o políticos.

Las actividades comenzarán este sábado, 29 de agosto, a las 18.00 horas con la apertura y presentación de las jornadas y, a continuación, tendrá lugar la lectura teatralizada 'Voces rapadas', un conversatorio entre Emilio Silva y Pura Sánchez sobre la represión como castigo de género.

Al día siguiente, la programación seguirá con la Ruta de la Memoria, que saldrá a las 11.00 horas de la antigua cárcel del pueblo y, a las 11.30 horas, se celebrará un acto de homenaje en el cementerio de Fuendejalón, con la lectura de un manifiesto en recuerdo de las mujeres represaliadas y de María Domínguez.

Coincidiendo con las jornadas, Fuendejalón acogerá también la exposición 'Mujeres en el exilio: Represión y olvido', una muestra itinerante compuesta por 13 paneles y producida por la Fundación 14 de abril con el apoyo económico de la DPZ.

La exposición permite acercarse a la historia de las mujeres que padecieron tanto el exilio exterior como el interior, que sufrieron aislamiento, persecución, detenciones, torturas, deportaciones y otras formas de represión, pero que también desempeñaron un papel fundamental en la defensa de la democracia, la libertad y la cultura.

La muestra pretende también ensalzar la trayectoria de mujeres que destacaron en ámbitos como la ciencia, la política, la literatura, el periodismo, las artes o el deporte, contribuyendo a recuperar una parte de nuestra historia que durante mucho tiempo quedó relegada.

Por último, el alcalde de Fuendejalón ha destacado que la Ley de Memoria Democrática, ahora derogada en Aragón por el Gobierno PP-Vox, ha permitido que tanto asociaciones como entidades públicas puedan realizar actos y homenajes para los que antes no tenían "la cobertura ni el marco regulatorio".

"Se trata de hacer una dignificación y poner un poco de bálsamo a estas personas que indudablemente tuvieron una vida bastante cruda y un trágico final", ha remachado.