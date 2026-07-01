Mequinenza Film Festival supera los 3.100 cortometrajes y refuerza su proyección internacional

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

La undécima edición del Mequinenza International Film Festival (MIFF), organizado por el Ayuntamiento de Mequinenza, mantiene el elevado nivel de participación de los últimos años y ha superado los 3.100 cortometrajes inscritos. Unas cifras que consolidan al certamen como una cita de referencia para el cine independiente y el cortometraje, especialmente tras el impulso recibido el pasado año con su declaración como Actividad de Interés Turístico de Aragón y su incorporación como festival colaborador de los Premios Goya.

Estos reconocimientos han contribuido a incrementar la participación, especialmente de producciones españolas, aunque el carácter internacional del festival continúa siendo una de sus principales señas de identidad. En esta edición se han recibido trabajos procedentes de 131 países y coproducciones internacionales, con España a la cabeza de la participación, con 353 cortometrajes, seguida de Brasil con 225, India 212 y Estados Unidos 174.

La organización trabaja también para contar con la presencia de varios directores y directoras que presentarán personalmente sus cortometrajes al público. Del mismo modo, el jurado volverá a combinar representantes de Mequinenza con profesionales del ámbito audiovisual y cineastas independientes de diferentes países, manteniendo el carácter internacional que distingue al festival.

El cine aragonés volverá a ocupar un lugar destacado tanto en la jornada inaugural como en la de clausura, con la proyección de cortometrajes realizados por directores de la comunidad, que podrán compartir sus trabajos con el público asistente.

Desde la organización se ha resaltado la respuesta obtenida en esta undécima edición, que vuelve a confirmar el creciente interés que despierta el festival entre cineastas de todo el mundo. Integrado en la Red de Festivales y Muestras de Cine de Aragón (ARAFILMFEST), el MIFF continúa consolidando una identidad propia en torno al cine, el agua, el paisaje fluvial y el patrimonio cultural de Mequinenza.