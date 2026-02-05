Mequinenza (Zaragoza): Concursos de disfraces cierran las Fiestas de San Blas y Santa Águeda

Concursos de disfraces de las fiestas de San Blas y Santa Águeda de Mequinenza (Zaragoza). - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

La localidad zaragozana de Mequinenza disfruta de sus fiestas de San Blas y Santa Águeda, declaradas Fiestas de Interés Turístico de Aragón, que llegarán a su fin este fin de semana con los concursos de disfraces infantil y de adultos, seña de identidad del pueblo, que se clebrarán este viernes y sábado, 6 y 7 de febrero.

Los disfraces, concebidos como obras de arte, son el componente más lúdico y participativo de estas fiestas y llenarán de color la localidad con pasacalles animados por la charanga La Bancha, los desfiles de los concursos de disfraces infantil y de adultos en el Pabellón Polideportivo, amenizados por local DJ Pelli, y los grandes bailes de disfraces en la Sala Vora Riu y sesiones de discomóvil, ha informado la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

El viernes contará con la actuación del grupo Mi Mejor Versión y la sesión del DJ de El Gallo de 'Los 40 Principales', mientras que el sábado el protagonismo será para la orquesta Nueva Era.

En cuanto a los concursos de disfraces infantil y de adultos, están dotados con más de 3.400 euros en premios en metálico.

Las fiestas se despedirán el domingo, 8 de febrero, con una tarde pensada para el público familiar, que incluirá un espectáculo infantil a cargo del grupo Sac Espectacles en la Sala Vora Riu, con reparto de chocolate caliente por la Comisión de San Blas, y la actuación de la Unión Musical de Garrapinillos en la Sala Goya.

UNA VEINTENA DE ACTIVIDADES

Las fiestas comenzaron el 29 de enero y el programa ofrece cerca de una veintena de actividades, todas gratuitas, que combinan tradición, cultura, actividades infantiles, música y propuestas festivas para todos los públicos.

Los actos religiosos centrales son la procesión en honor a San Blas y la de Santa Águeda, acompañadas del tradicional 'Pa Beneit', misas solemnes cantadas por el Coro Local de Mequinenza y el rezo del rosario en la Iglesia en horario de tarde.

Durante el mes de enero, las Comisiones de San Blas y Santa Águeda han cumplido con la tradición y han vendido las tradicionales "coques" entre los vecinos con las que se financia, en parte, la festividad y que se elaboran a base de agua, harina, sal y aceite al que cada Comisión añade sus "ingrediente secreto", que les aporta su toque distintivo.