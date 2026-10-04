El mercado ambulante del parking sur de la Expo se celebrará cuatro sábados dentro de una prueba piloto

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita el mercado del parking sur de la Expo - TONI GALÁN

ZARAGOZA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mercado de venta ambulante, que se ubica cada miércoles y domingo en el parking sur de la Expo, se celebrará además cuatro sábados consecutivos después de las fiestas del Pilar, dentro de una prueba piloto para medir el impacto de esta medida.

Será los días 24 y 31 de octubre y 7 y 14 de noviembre, tal y como ha anunciado este domingo la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha visitado el mercado, junto al consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno.

En este espacio, se celebra cada domingo el mercado de venta ambulante textil y el mercado de segunda mano, en horario de 10.00 a 14.30 horas, con un total de 500 puestos donde los clientes pueden encontrar complementos, ropa de hogar y confección y calzado a precios más que razonables. Los miércoles, en cambio, se celebra solo el mercado textil, ya que la afluencia es más reducida, al ser día laboral.

Tras el recorrido por los puestos, Chueca ha anunciado una prueba piloto para celebrar el mercado durante cuatro sábados, una medida, que según ha precisado, nace de las conversaciones y el contacto continuo que mantiene la consejería de Economía con la Junta del Mercado Ambulante.

"PROBAR OTRAS FÓRMULAS"

"Llevamos veinte años haciendo el mercado de la misma forma cuando los hábitos de consumo han cambiado, por lo que creo que es buen momento para probar otras fórmulas. Vamos a ver cómo funciona y, una vez que tengamos el impacto, valoraremos e introduciremos las novedades que mejor funcionen", ha indicado Chueca.

"Queremos que el mercado ambulante siga siendo un espacio vivo, atractivo y adaptado a las necesidades de vendedores y compradores", ha añadido.

Por ello, después de las fiestas del Pilar, "vamos a trasladar el mercado a los sábados durante cuatro semanas consecutivas". Esta prueba piloto permitirá conocer de primera mano si este cambio de día favorece una mayor afluencia y qué impacto tiene en la actividad de los vendedores, ha manifestado.

"Es una medida que hemos trabajado de la mano de la Junta del Mercado Ambulante y que responde precisamente a ese diálogo continuo que mantenemos con quienes conocen mejor el funcionamiento del mercado. Ahora toca probar, medir los resultados y, a partir de los datos y de la experiencia de vendedores y clientes, decidir qué cambios pueden mejorar este servicio", ha detallado.

Con la alcaldesa han estado los presidentes de la Junta del Mercado Ambulante y de la Junta de segunda mano, Diego Clavería y Enrique Díaz, quienes han mostrado su satisfacción con esta prueba piloto y se han mostrado optimistas con los resultados que esperan obtener.

Chueca ha recordado también que este año el Ayuntamiento de Zaragoza ha invertido cerca de 15.000 euros para la adquisición y colocación de 175 lonas, con el objetivo de aportar sombra al mercado y aliviar las altas temperaturas de este verano.

El mercado ambulante se ubica en un espacio, junto al Puente del Tercer Milenio, que cuenta con 3.600 plazas de aparcamiento, y además se puede acceder con las líneas de autobús CI1 y C12, además de con la línea 34.