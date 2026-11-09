El mercado inmobiliario en Aragón modera su actividad y anota la cifra más baja de compraventas de los últimos dos años

Informe del Mercado Inmobiliario de Aragón correspondiente al tercer trimestre de 2026. - IBERCAJA

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mercado inmobiliario de la vivienda en Aragón ha mostrado durante el tercer trimestre del año una moderación de la actividad, registrando un total de 4.363 operaciones de compraventa de vivienda, la cifra trimestral más reducida de los dos últimos años, con una disminución del 6,8% respecto al trimestre anterior y un retroceso del 4,4% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Así se desprende del último Informe del Mercado Inmobiliario de Aragón, impulsado por la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Ibercaja, Grupo Plaza 14, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón e Ingennus.

A pesar de este ajuste, la actividad continúa situándose en niveles elevados desde una perspectiva histórica, ya que la demanda residencial sigue apoyándose en unos fundamentales demográficos favorables.

Aragón alcanza los 1.389.298 habitantes, con un incremento anual superior a las 20.000 personas impulsado, principalmente, por el crecimiento de la población extranjera. De forma paralela, el número de hogares continúa aumentando y se sitúa en 579.154, cerca de 13.300 más que hace un año.

Sin embargo, el entorno económico muestra algunos síntomas de desaceleración. El crecimiento del PIB regional se modera hasta el 2,2% interanual, la tasa de paro aumenta hasta el 9,2% y el número de ocupados registra un ligero descenso trimestral.

A ello se añade el repunte de la inflación, que alcanza el 4,4% en septiembre, y la subida del Euríbor hasta el 3,25%, factores que incrementan la presión sobre la capacidad de acceso a la vivienda. En cuanto a los precios, la vivienda mantiene una dinámica claramente alcista, aunque con señales de moderación.

El precio medio de la vivienda en Aragón alcanza los 1.865 euros por metro cuadrado, máximo desde 2011, tras crecer un 1,4% trimestral y un 10,6% interanual, por debajo del incremento registrado el trimestre anterior.

La vivienda usada continúa liderando las subidas de precios, con un incremento trimestral del 2,3% y un avance interanual del 12,4%, situándose en 1.782 euros por metro cuadrado.

Por el contrario, la vivienda nueva muestra una corrección trimestral del 2%, aunque mantiene una revalorización interanual del 3,8%, alcanzando los 2.199 euros por metro cuadrado.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA: SOPORTE DEL MERCADO

Durante la presentación, que ha tenido lugar este lunes, el director de la Cátedra, Luis Fabra, ha señalado que "el mercado inmobiliario aragonés mantiene niveles de actividad todavía elevados, pero el aumento acumulado de los precios junto con la subida de la inflación y de los tipos de interés está comenzando a moderar la intensidad de la demanda. La evolución demográfica sigue siendo el principal soporte del mercado, aunque la accesibilidad continuará siendo uno de los grandes desafíos durante los próximos trimestres".

Asimismo, el informe refleja que en los últimos 12 meses se han contabilizado 18.325 compraventas de vivienda, cifra todavía cercana a máximos desde 2008, aunque con una variación interanual negativa del 0,9%, la primera de los últimos años. Ello supone 13,23 compraventas por cada mil habitantes.

Por su parte, el director general de Grupo Plaza 14, Fernando Montón, ha destacado que el mercado de obra nueva mantiene su "solidez", habiéndose alcanzado en tan solo tres trimestres el mismo número de compraventas que en todo el año 2024, y con la previsión de cerrar el año 2026 por encima de las 3.500 viviendas vendidas.

"Nuestro reto sigue siendo afrontar el continuo incremento de los costes de construcción y la limitada capacidad productiva del sector de la construcción", ha expresado Montón.

"La evolución de los costes de construcción continúa siendo uno de los factores clave para el sector. El incremento de materiales y mano de obra sigue trasladándose al precio final de la vivienda, por lo que la industrialización y la mejora de la eficiencia de los procesos constructivos seguirán siendo herramientas esenciales para garantizar la viabilidad de los nuevos desarrollos", ha apuntado el arquitecto socio de Ingennus, Fernando Used.

En este sentido, los costes de construcción han aumentado un 5,7% en el último año, con incrementos especialmente significativos en materiales como el hormigón, el yeso y la cal, además de una subida del 8% en los costes laborales.

COMPORTAMIENTO DE HIPOTECAS Y OTROS ACTIVOS

La financiación hipotecaria mantiene una elevada presencia en el mercado. Durante los últimos doce meses se han formalizado 13.137 hipotecas sobre vivienda, lo que representa el 71,7% de las compraventas realizadas. El volumen anual destinado a financiación hipotecaria supera ya los 1.760 millones de euros, que representa un ascenso interanual del 4%.

El jefe de Desarrollo de Negocio Promotor de Ibercaja, Jorge Aguerri, ha explicado que "el mercado hipotecario continúa mostrando un comportamiento sólido pese al contexto de mayores tipos de interés".

"El tipo medio de los nuevos créditos hipotecarios se sitúa en el 3,09%, mientras que la cuota hipotecaria mensual media alcanza los 649 euros. Además, los indicadores de accesibilidad han mostrado una ligera mejoría durante el trimestre, situándose el esfuerzo hipotecario medio en el 28,4% del coste salarial", ha aclarado Aguerri.

OTROS SEGMENTOS INMOBILIARIOS

En el mercado de locales comerciales se han anotado 418 compraventas durante el tercer trimestre, mientras que en los últimos 12 meses se acumulan 1.877 operaciones, una de las cifras más elevadas desde 2007. El precio medio alcanzó los 883 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 11%.

En el segmento de naves industriales se realizaron 168 compraventas durante el trimestre. El importe medio por nave alcanza los 397.013 euros, con un incremento interanual del 27,9%, mientras que la superficie transmitida mantiene una evolución muy dinámica.

Por su parte, los trasteros registraron 460 compraventas en el trimestre y los garajes contabilizaron 1.696 operaciones, manteniendo niveles de actividad elevados pese a la moderación observada en otros segmentos. Finalmente, el mercado del alquiler continúa reflejando una elevada presión de la demanda.

El precio medio de oferta en Aragón alcanzó en septiembre los 11,2 euros por metro cuadrado al mes, muy próximo a los máximos históricos registrados durante el verano y con un crecimiento interanual del 9,6%, lo que confirma la persistente tensión existente sobre la oferta de vivienda en arrendamiento.