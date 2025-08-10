El mercado de ocasión de turismos en Aragón supera las 31.700 unidades y acumula una subida del 3,8%

Archivo - Las operaciones con turismos usados en Aragón llegaron a las 5.020 unidades en el mes de julio. - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mercado aragonés de turismos de segunda mano acumula una subida del 3,8%, con un total de 31.770 unidades vendidas, según datos de MSI para las patronales del sector GANVAM (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

En julio, las operaciones con turismos usados en Aragón alcanzaron las 5.020 unidades, con un crecimiento del 7,9% respecto al mismo mes del año pasado. Esta evolución se enmarca en un contexto en el que, en el conjunto del país, se venden dos turismos de ocasión por cada nuevo matriculado.

En un análisis por antigüedad, los datos ponen de manifiesto cómo los turismos de menos de un año de antigüedad tiraron del mercado en julio, con una subida del 16% y un total de 9.812 unidades. Le siguieron los modelos de entre uno y tres años, con un incremento del 15,7%, hasta alcanzar las 16.226 unidades vendidas.

Este protagonismo de los modelos más jóvenes explica que, al analizar el canal de venta, sean las operaciones de los alquiladores los que más relevancia tuvieron en julio. En concreto, incrementaron sus ventas un 19,1% durante el mes pasado. La importación, por su parte, creció casi un 35% en julio, hasta alcanzar las 13.707 unidades, si bien el peso de los modelos importados en el mercado de ocasión español supone apenas un 7% del total.

En este contexto, las ventas con modelos de hasta cinco años crecen un 7,5% en lo que va de año y ya concentran casi el 26% del total, con 325.000 unidades. En opinión de las patronales del sector, este ritmo debería dinamizarse aún más incentivando la compra de estos modelos de hasta cinco años en los planes de achatarramiento.

El grueso de las operaciones con turismos de segunda mano se sigue concentrando en los modelos de más de 15 años, protagonistas de las operaciones entre particulares. De esta forma, tras crecer un 7,3% en junio y acumular una subida del 3,5% en lo que va de año, aglutinan más del 41% de las ventas totales, con un volumen de 520.917 unidades hasta julio.

Los electrificados de ocasión suponen el 3% del mercado. Respecto a las fuentes de energía, las operaciones con vehículos usados diésel --que representaron el 51% de las operaciones-- se mantuvieron estables hasta julio, con 645.529 unidades. Los de gasolina, por su parte, aumentaron un 4,3% sus operaciones en lo que llevamos de ejercicio, con un total de 459.887 unidades vendidas, lo que supone un 36,4% del total del mercado.

Con respecto a las propulsiones alternativas, las operaciones con turismos eléctricos puros de segunda mano continúan su tendencia alcista, subiendo un 48,8% hasta julio, con un total de 15.589 unidades vendidas, lo que supone el 1,2% del mercado total. En su caso, las ventas de híbridos enchufables de ocasión (gasolina) aumentaron.