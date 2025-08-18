Mercadona cierra este sábado la tienda de Jaca para reformarlo y abrirá en diciembre con la sección Listo Para Comer - MERCADONA

JACA(HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

Mercadona cerrará el supermercado de Jaca (Huesca) el próximo sábado, 23 de agosto, para hacer una reforma y reabrirá durante el mes de diciembre para ofrecer a los consumidores la sección Listo Para Comer.

Ubicado en la avenida de Nuestra Señora de la Victoria, 26, de Jaca, la tienda seguirá contando con aparcamiento para 148 vehículos, con cuatro plazas para vehículo eléctrico.

En la obra de reforma participarán 26 proveedores, que darán empleo a 500 personas. La inversión prevista es de 3 millones de euros, aproximadamente y se instalarán 44 kilovatios de energía fotovoltaica.

Los 46 trabajadores actuales de esta tienda se recolocarán en otros centros de Sabiñánigo, Huesca y Binéfar durante la reforma para cubrir las necesidades de la zona y después volverán a este centro.

La principal novedad es que, tras la reforma, la tienda contará con la sección Listo para Comer; un espacio de 4 mesas y 19 sillas, en las que nuestros 'Jefes' --así llaman a los clientes de Mercadona--pueden consumir el plato recién preparado y acompañarlo con bebidas frías.

LISTO PARA COMER

Listo para Comer es una sección de las tiendas donde se ofrece el servicio de platos con productos frescos y recién cocinados cuando los clientes no pueden o no quieren cocinar, pero quieren seguir disfrutando del sabor más casero.

Este servicio permite calentar cualquier plato en uno de los microondas instalados, coger cubiertos y, en algunas de las tiendas se pueden consumir allí mismo en la zona habilitada.

Los clientes también tienen la opción de acompañar sus platos favoritos con las bebidas frías que vende Mercadona. Además, se pueden realizar encargos de los platos que ofrece esta cadena de supermercados para recogerlos en el día y el momento que prefiera el cliente.

PRODUCTOS

En esta sección se ofrecen platos de máxima calidad a diario, que se pueden llevar a casa o consumir donde uno prefiera. Cada día se innova y se mejora el surtido para disfrutar en cada momento.

Entre los productos se puede adquirir entrantes y aperitivos, pizzas, hamburguesas y bocadillos. Además, se pueden comprar lentejas albóndigas con patatas, spaghetti carbonara y macarrones boloñesa; berenjena rellena con carne y bechamel, paella valenciana, paella mixta, arroz al horno y fideuá.

Otros menús son pollo asado, frango o costillas que se pueden acompañar con patatas panadera como guarnición. En cuanto a la comida asiática hay surtido poke de salmón, surtido de sushi bento y pollo teriyaki.

Desde la puesta en marcha de esta sección, en 2018, es constante la apuesta de Mercadona por innovar y mejorar el surtido, ofreciendo actualmente desde entrantes y aperitivos como las croquetas y la ensaladilla rusa, hasta platos principales como arroces y pasta, además de hamburguesas y bocadillos.

La elección de los platos se hace de la mano de los clientes con los que se llevan a cabo muchas pruebas en los centros de coinnovación, lo que es la "clave" del éxito de Listo para Comer. Además, a esta amplia oferta de surtido, en las tiendas que tienen esta sección, se suma el servicio de bebida fría, que se concreta en refrescos, cervezas, agua y otras bebidas en diferentes tamaños.

Todos los productos cumplen los controles de calidad y sanitarios que establece la ley. Los proveedores de los platos son muchos y están repartidos por toda España. El horario de la sección Listo para Comer es el mismo que el de la tienda, de 09.00 a 21.30 horas.

Los supermercados de la provincia de Huesca que cuentan con esta sección se encuentran en Barbastro, Binéfar, Fraga, Huesca, Jaca Monzón y Sabiñánigo.