Mercazaragoza entrega 580 raciones de longaniza al Banco de Alimentos que las repartirá en comedores sociales con motivo del Jueves Lardero - DANI MARCOS

ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mercazaragoza ha entregado 65 kilos de longaniza aragonesa, que son 580 raciones, al Banco de Alimentos de Zaragoza, que será el encargado de distribuirlas a cuatro entidades sociales de la capital, con motivo de la tradicional celebración del Jueves Lardero en la ciudad.

La entrega ha tenido lugar este Jueves Lardero por la mañana en la nave que tiene el Banco de Alimentos en Mercazaragoza a la que han acudido el consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén; y el presidente del Banco de Alimentos de Zaragoza, José Ignacio Alfaro.

También han acudido los responsables de Mercazaragoza y de las entidades del Patronato de Nuestra Señora de los Dolores, al Comedor del Carmen, a la Hermandad del Santo Refugio y Sercade.

Lorén ha explicado cómo el Ayuntamiento de Zaragoza va a seguir apoyando este tipo de acciones puesto que tienen un doble objetivo. "El mantenimiento de nuestras tradiciones culturales como es el Jueves Lardero y la solidaridad con los más vulnerables que no solo se ve reflejada en esta acción, sino también en un presupuesto municipal para políticas sociales que es el más alto de la historia con más de 100 millones".

SE NECESITAN VOLUNTARIOS

En declaraciones a los medios de comunicación, Lorén ha hecho un llamamiento para que se acerquen voluntarios a colaborar con el Banco de Alimentos porque al ayudar a los demás, "el retorno, en lo personal, es muy gratificante".

Por su parte, el presidente del Banco de Alimentos de Zaragoza ha resaltado su agradecimiento a Mercazaragoza y al Ayuntamiento de la ciudad por impulsar esta iniciativa y mantenerla en el tiempo. "Esta donación es un gesto de cariño muy entrañable para participar en una celebración previa a la Cuaresma".

Para el Banco de Alimentos y Mercazaragoza es vital apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad en fechas tan señaladas. No solo por la importancia de proveer la comida necesaria a las personas que disponen de menos recursos, sino también por el hecho de que puedan celebrar tradiciones populares como el Jueves Lardero como lo hacían antes las celebraciones con la mayor normalidad posible.

Este reparto de longaniza no será el único que se realiza en la ciudad en este Jueves Lardero. Esta tarde, a las 18.30 horas, tendrá lugar el tradicional reparto gratuito de longaniza en la plaza Miguel Merino, seguido de una posterior verbena que se celebrará en la Sala Multiusos del Auditorio, cumpliendo con la tradición festiva organizada por el Ayuntamiento.