La Mesa Sectorial de Sanidad aprueba 46 plazas de difícil cobertura para hospitales de fuera de Zaragoza

La gerente del Salud, Ana Castillo, y el director de Recursos Humanos, Pablo Sánchez, antes de comenzar la Mesa Sectorial de Sanidad. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Decreto Ley de difícil cobertura para garantizar que haya médicos en todo el territorio de Aragón ha dado un nuevo paso este viernes con la aprobación de una Oferta Pública de Empleo de 46 plazas para la provisión de puestos de difícil cobertura, por el sistema de concurso, de médicos de especialidades hospitalarias.

Este decreto, aprobado en las Cortes de Aragón el pasado junio, requiere de diversos desarrollos normativos y estas 46 plazas no son de nueva creación, sino que se extraen de las ofertas de empleo público ordinarias correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025.

Todos los puestos son de especialidades hospitalarias de cinco años de formación MIR. Se trata un total de 46 plazas de 7 especialidades: Angiología y Cirugía vascular; Cirugía General y Aparato Digestivo; Cirugía Ortopédica y Traumatología; Medicina Interna; Oncología Médica; Urología y Medicina Intensiva, que se localizan en los hospitales de Calatayud, Huesca, Barbastro, Alcañiz y Teruel.

La Mesa Sectorial de Sanidad, compuesta por representantes de la Administración sanitaria autonómica y de los sindicatos CEMSATSE, CSIF, CCOO, UGT y FTPS, se ha celebrado este viernes para debatir esta norma, entre otros puntos del orden del día.

La OPE de 46 plazas ha salido adelante con la abstención de CEMSATSE y FTPS y los votos en contra de CCOO, UGT y CSIF. Castillo ha remarcado que "la Administración ha demostrado en reiteradas ocasiones su voluntad continua de diálogo con los representantes sindicales y de negociación".

"Pero cualquier medida que consideremos que es un paso para conseguir más facultativos, no vamos a dudar en darlo porque es importante para la Sanidad aragonesa", ha destacado la gerente del SALUD, Ana Castillo.

Una vez aprobada esta OPE en Mesa Sectorial se dará un tercer paso, que será convocar estas plazas vía concurso con el objeto de que a principios de año los facultativos ya estén trabajando en sus destinos. Después, se deberá seguir este proceso en otras especialidades hospitalarias deficitarias, como Dermatología y Otorrinolaringología, y en el área de Atención Primaria.

Todas las plazas que se incluyan en este tipo de ofertas deben cumplir los criterios de difícil cobertura.Ante la creciente dificultad para atraer y retener personal médico en gran parte del territorio de la comunidad autónoma, este Decreto Ley implica que aquellos médicos que accedan por concurso de méritos a una plaza de difícil cobertura puedan lograr la consideración de personal estatutario fijo dentro del SALUD.

Tras haber adquirido esa condición de personal estatutario fijo, los médicos podrán participar en los concursos de traslados siempre que, además de disponer de los requisitos comunes, puedan acreditar tres años de permanencia en la situación de servicio activo en el centro elegido y adjudicado como destino del concurso.

Nuevas categorías profesionales

Por otro lado, en la reunión celebrada este viernes se ha aprobado la creación de determinadas categorías profesionales hasta ahora inexistentes en el sistema público de Salud de Aragón, como embriología, técnico de emergencias sanitarias, técnico superior de integración social y técnico de atención apersonas en situación de dependencia.

Con esta medida, el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón adapta la estructura profesional a los retos actuales, lo que permite mejorar la calidad de la atención sanitaria en todo el territorio.

Estas nuevas figuras responden a la evolución de las necesidades asistenciales, sociales y tecnológicas, y permitirán reforzar áreas clave como la reproducción asistida, la atención a la dependencia, la integración social y la respuesta en emergencias sanitarias.

En el caso del embriólogo, se trata de un profesional altamente cualificado en técnicas de reproducción asistida, responsable de laboratorios de fecundación in vitro, bancos de gametos y embriones. Su incorporación garantiza la calidad, seguridad y eficacia de los tratamientos de fertilidad, con formación específica y experiencia acreditada en biología de la reproducción.

Así como un técnico de emergencias sanitarias, capacitado para conducción de vehículos de emergencia, traslado del paciente al centro sanitario, prestación de atención básica sanitaria y psicológica en el entorno prehospitalario, llevar a cabo actividades de teleoperación y teleasistencia sanitaria y colaboración en la organización y desarrollo de los planes de emergencia, de los dispositivos de riesgo previsibles y de la logística sanitaria ante una emergencia individual, colectiva o catástrofe. Además, refuerza la operatividad del 061 Aragón y mejora la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

El técnico superior de integración social es una figura clave en la atención psicosocial y comunitaria, con competencias en mediación, prevención, rehabilitación, inserción laboral y coordinación con servicios sociales, educativos y sanitarios. Su labor se orienta a colectivos vulnerables y a la promoción de la autonomía funcional y social.

También está el técnico/a en Atención a Personas en Situación de Dependencia, especializado en el cuidado y acompañamiento de personas con pérdida de autonomía, tanto en centros hospitalarios como en el entorno comunitario. Realiza tareas psicosociales, de apoyo doméstico, rehabilitación, inserción social y coordinación con recursos del territorio.

Todas las categorías han sido creadas mediante orden del Departamento de Sanidad, tras negociación en la Mesa Sectorial y con los informes técnicos preceptivos. Se integrarán en las plantillas orgánicas del Servicio Aragonés de Salud conforme a las previsiones presupuestarias, y contarán con bolsa de empleo temporal y promoción interna.

Estas incorporaciones refuerzan el compromiso del sistema sanitario público aragonés con la profesionalización, la equidad y la atención integral a la ciudadanía.