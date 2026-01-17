Miguel Ángel Lamata y Eduardo Noriega participarán en el día de Zaragoza en FITUR

Archivo - Imagen de achivo del director Miguel Ángel Lamata y los actores Eduardo Noriega, Fele Martínez y Michelle Jenner en el acto de presentación de la película 'Nuestros amantes' en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Todo sucede en Zaragoza', incluidas las historias que se cuentan en la gran pantalla. Con este mensaje, la capital aragonesa se promocionará en Madrid el próximo 22 de enero en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) como una ciudad dinámica que acoge grandes acontecimientos culturales, artísticos, deportivos y turísticos. Zaragoza es también una ciudad de cine y, con sus variadas localizaciones, un escaparate perfecto para rodar largometrajes.

Lo sabe bien el actor Eduardo Noriega, quien recientemente ha rodado en la ciudad la película 'La ahorcada', de Miguel Ángel Lamata. Tanto el director como el actor participarán el 22 de enero en el Día de Zaragoza de FITUR, junto a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, dentro del programa preparado por el Ayuntamiento para mostrar los atractivos de una ciudad que está batiendo récords en el número de visitantes. Según los datos del INE, desde enero a noviembre, se han registrado 1.199.495 turistas y un récord histórico en pernoctaciones, hasta alcanzar las 2.098.984 estancias entre hoteles, apartamentos turísticos y camping.

Esta cifra supone un incremento de un 0,95% respecto al mismo periodo de 2024, convirtiéndose en el mejor dato desde que hay registros. En cuanto a las pernoctaciones realizadas por extranjeros, Francia lidera el listado, con un 14,2%, seguido de Italia con 9,5%, EE. UU. con un 7,1% y Reino Unido con un 6,2% sobre el total.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañada por la consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, comenzará su agenda de actos en el estand de Aragón en FITUR (pabellón 7 de IFEMA) con un encuentro con la Federación Española de Municipios y Provincias y el Spain Convention Bureu, en el que se presentará Zaragoza como Capital Europea de la Accesibilidad 2026.

Cabe recordar que la Comisión Europea concedió Zaragoza la máxima distinción de los Access City Award 2026, los premios que reconocen a los municipios europeos que han demostrado una política sólida, ambiciosa y continuada en materia de accesibilidad. La alcaldesa Natalia Chueca, recibió el premio en Bruselas durante los actos de celebración del Día Europeo de las Personas con Discapacidad.

A continuación, a las 12.30 horas, tendrá lugar la presentación de 'Zaragoza donde todo sucede', con la que la ciudad se promocionará como uno de los destinos urbanos más interesantes del sur de Europa, con una agenda vibrante repleta de festivales y grandes eventos culturales y artísticos, como el Vive Latino, el Zaragoza Luce, el Zaragoza Florece, el Festival Internacional de la Garnacha o las Fiestas Goyescas, y acontecimientos históricos, como el gran eclipse solar del próximo 12 de agosto.

Zaragoza es también una ciudad donde vivir experiencias gastronómicas y es por ello que ostenta el título de Zaragoza Ciudad Creativa de la Unesco. Además, este año la capital aragonesa celebrará el 25º aniversario de la declaración del arte mudéjar como Patrimonio Mundial de la Unesco.

La presentación contará con la presencia del actor Eduardo Noriega y el director de cine Miguel Ángel Lamata, quienes compartirán con el público la experiencia de rodaje y sus impresiones de la ciudad, en una conversación con la propia alcaldesa, que comenzará a las 12.55 horas, según lo previsto. A continuación, a las 13.10 horas, la compañía LaMov interpretará un espectáculo de danza contemporánea, dando paso a un cóctel con productos y vinos de la tierra.