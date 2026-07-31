Miguel Jaime (CHA) propone conceder ayudas para facilitar la compra de equipos de protección para trabajadores

Archivo - El diputado de CHA en las Cortes de Aragón, Miguel Jaime. - CHA - Archivo

ZARAGOZA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico de CHA Miguel Jaime ha registrado una proposición no de ley en las Cortes de Aragón para proponer la creación de una línea de ayudas para facilitar la adquisición y renovación de equipos de protección individual y, de esta forma, prevenir los accidentes laborales.

En rueda de prensa, Miguel Jaime ha apostado, también, por "reforzar la formación y la cultura preventiva junto con las organizaciones empresariales y sindicales", recalcando que la iniciativa no pretende "buscar culpables, sino soluciones". La iniciativa se tramitará en la Comisión de Economía, Competitividad y Empleo.

En esta iniciativa, Chunta propone dotar de más recursos humanos, técnicos y económicos al Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral "para intensificar el asesoramiento a las empresas, especialmente en aquelloso sectores con mayores índices de accidentalidad, como la construcción y el transporte".

Asimismo, ha emplazado a reforzar la Inspección de Trabajo porque "en esta cuestión no puede haber relajación y hay que seguir sancionando a quienes ponen en peligro la seguridad y la vida de trabajadores y trabajadoras", haciendo notar que hay más riesgo de accidente laboral en las pequeñas y medianas empresas.

El parlamentario de Chunta ha recordado que durante 2025 fallecieron en accidente laboral 38 trabajadores en la Comunidad autónoma y en lo que va de 2026 han muerto 16, de un total de 9.000 accidentes laborales contabilizados.

"Detrás de cada cifra hay un nombre propio y hay una familia que ya no ve regresar nunca a la persona que se fue un día de casa para trabajar, así que hay que hacer mucho más para garantizar que cualquier persona pueda acudir a su puesto de trabajo y regresar a su domicilio en condiciones de seguridad", ha manifestado.

También ha expresado que "la prevención no puede entenderse, únicamente, como una obligación legal, sino que es una cuestión de dignidad, salud pública y justicia social", subrayando que "nadie debería perder la vida por el simple hecho de ir a trabajar", de forma que "nadie puede considerar la prevención como un gasto, sino como una inversión". "Queremos un Aragón donde el trabajo sea sinónimo de empleo digno, pero también de empleo seguro".