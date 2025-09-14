Miles de personas disfrutan de la doble jornada del Día del Deporte en la Calle en la Plaza del Pilar

Día del Deporte en la Calle en la Plaza del Pilar - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de familias zaragozanas y público de todas las edades están disfrutando durante este fin de semana del Día del Deporte en la Calle 2025 en la Plaza del Pilar. El concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, ha destacado el carácter divulgador de esta cita que cuenta con la colaboración de 55 entidades deportivas y ofrece 65 talleres y que, por primera vez, el evento se ha extendido a dos jornadas consecutivas, en sábado y domingo.

Esto ha sido posible gracias a la inclusión en el programa europeo ERASMUS+, a través de la colaboración con la Dirección General de Fondos Europeos.

Durante el sábado y el domingo, en horario de mañana y tarde, la Plaza del Pilar se ha convertido en un gran escenario polideportivo con 65 talleres deportivos y divulgativos para todas las edades y niveles de habilidad, con la implicación de federaciones y clubes de la ciudad. Se ha incorporado también la actividad inclusiva para personas con discapacidad o movilidad reducida, así como la participación de entidades que garantizan la práctica deportiva a colectivos vulnerables y personas en riesgo de exclusión.

Todas las actividades son gratuitas y están dirigidas por personal cualificado. Entre otras, se han podido practicar las siguientes actividades: fitness, agility, ajedrez, aquavoley, bádminton, baile deportivo, balonmano, baloncesto 3x3, béisbol, bike trial, boccia, ciclismo, dachball, deporte de lucha, escalada, fútbol americano, fútbol sala, gimnasia artística, gimnasia de mantenimiento, gimnasia rítmica, golf, halterofilia, hockey, hockey línea, judo, juegos tradicionales, kárate, lacrosse, marcha nórdica, orientación, patinaje, petanca, psicomotricidad, remo, rugby, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, ultimate, voleibol, natación, waterpolo, piragüismo, boxeo o pickleball.

El programa ha estructurado las actividades según distintos enfoques para garantizar una experiencia enriquecedora e inclusiva. Las actividades se agrupan en seis grandes categorías: Deporte, recreación y ocio; Deporte educativo; Deporte federado y de base; Deporte inclusivo y dirigido a colectivos vulnerables; Deporte intergeneracional; Deporte y salud.

Con este planteamiento, el Día del Deporte en la Calle 2025 refuerza su carácter como un evento referente en la promoción del deporte para todas las edades, fomenta la vida activa y saludable, y posiciona a Zaragoza en el mapa de las ciudades europeas que apuestan por el deporte como motor de transformación social.

La actividad física no solo mejora la salud y el bienestar general, sino que también promueve valores como la igualdad, el respeto y la integración social, especialmente en colectivos con necesidades específicas.