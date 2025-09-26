Un millar de personas se manifiestan en Zaragoza en apoyo al pueblo palestino bajo el lema 'Aragón contra el genocidio

ZARAGOZA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas mil personas, según la Policía Nacional, se han sumado este viernes en Zaragoza a una manifestación unitaria convocada por una treintena de organizaciones políticas, sindicales y sociales, que ha recorrido pacíficamente el centro de la ciudad bajo el lema 'Aragón contra el genocidio. Palestina libre', en contra de los ataques del Ejército de Israel sobre Gaza, que han causado 65.000 muertos conforme las autoridades gazatíes, aunque la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, estima que la cifra podría ser hasta diez veces superior.

Al son de cánticos como "Los niños de Gaza no son amenaza", "No es una guerra, es un genocidio", "Boicot, boicot, boicot a Israel", "Que viva la lucha del pueblo palestino" o "Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel", muchos de los manifestantes, que han seguido llegando incluso iniciada la marcha, han portado la tradicional kufiya o pañuelo palestino o la bandera de este país, en un momento en el que esta causa está protagonizando la Asamblea General de la ONU y en el que varios países como Reino Unido, Francia, Canadá, Australia o Portugal acaban de reconocer el Estado de Palestina.

"Hoy estamos aquí para denunciar el genocidio que está sufriendo nuestro pueblo desde hace dos años", ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación el portavoz de la Casa Palestina de Aragón, Ibrahim Abiat, quien ha denunciado también la "complicidad" de Estados Unidos en el "sufrimiento" de los palestinos y por su revocación del visado al líder de la Autoridad Nacional Palestina para viajar a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, donde tuvo que intervenir por videoconferencia.

Sin embargo, ha resaltado que, a pesar de ello, "miles y miles de personas" se están echando ahora a las calles de neoyorquinas en dirección a la sede de Naciones Unidas y buena parte de los representantes nacionales han abandonado entre abucheos el plenario durante la intervención del primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu.

"Quienes siguen negando el genocidio, hoy más que nunca se quedan solos. Hoy tenían una gran oportunidad de oro porque no era más fácil que nunca alinearse en el lado correcto de la historia y hay algunos que se niegan y siguen defendiendo los terribles ataques israelíes a la población civil palestina", ha expresado.

"LA ÚNICA ESPERANZA ES LA SOCIEDAD CIVIL"

Sobre las noticias que llegan desde la Franja, ha lamentado que "todas son malas" y que "ninguna desde hace dos años, llama al optimismo", por lo que "la única esperanza" que les queda es que la sociedad civil y la comunidad internacional siga denunciando con protestas como esta en Zaragoza "la situación infrahumana" que está soportando su pueblo.

Ibrahim Abiat ha añadido que la cantidad de gente que se está sumando a las movilizaciones, más concurridas en los últimos días, reafirma su valoración de la sociedad zaragozana y aragonesa, que demuestra que es "sensible al dolor ajeno".

"Zaragoza no es indiferente ante lo que está pasando y no exigimos nada más", ha concluido Abiat. La Casa Palestina de Aragón recibirá el próximo 4 de octubre, con motivo del inicio de las Fiestas del Pilar, el título de Hija Predilecta de la ciudad.

En cuanto a representantes de partidos políticos, han acudido a la marcha la secretaria de Organización del PSOE Aragón, Manuela Berges, junto a la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, o los diputados provinciales Eduardo Arilla y Abraham Martínez. También han participado el diputado de CHA en el Congreso, Jorge Pueyo; el coordinador de IU Aragón y parlamentario autonómico, Álvaro Sanz; los dos ediles de ZeC, Elena Tomás y Suso Domínguez, entre otros.

EL PSOE DEFIENDE LA POSICIÓN "PUNTERA" DE ESPAÑA

En declaraciones a los medios de comunicación, la número tres de los socialistas aragoneses ha apuntado que el Partido "está aquí para mostrar todo su apoyo y su solidaridad con el pueblo de Palestina y con la gente de Gaza" ante una situación que es "insoportable".

"Estamos hablando de una masacre total", ha insistido la también diputada provincial y alcaldesa de Pedrola (Zaragoza), quien ha mostrado su alegría por el respaldo que están logrando posiciones "punteras" para "parar el genocidio que se está produciendo ahora mismo con el pueblo de Gaza".

Unas posiciones "punteras", ha continuado, que "el primero" en adoptarlas fue el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. "Estamos muy contentos y agradecemos que hayan ido sumando distintos países a esta posición", ha agregado.

Berges ha destacado el respaldo "impresionante" mostrado este viernes en solidaridad con el pueblo palestino, con "prácticamente todos los países levantándose de sus escaños y dejando solo al señor Netanyahu", además de las personas que están saliendo a la calle en Nueva York.

"Es hora ya de dejar de ponernos de lado, nos tenemos que posicionar", ha reiterado la dirigente del PSOE, que ha instado al PP a "que diga de una vez cuál es su posición" porque "son asesinatos, es un genocidio y es un exterminio" y "no nos podemos permitir el lujo de que esto siga sucediendo".

"Hay que pararlo ya y esto lo tenemos que hacer entre todos, porque esto no va ni de derechos, ni de izquierdas, ni de Partido Popular ni de Partido Socialista. Esto va de humanidad", ha zanjado, a la vez que avisado de que el PSOE seguirá acudiendo a las diferentes movilizaciones, como han hecho con las "caceroladas" que se celebran los miércoles en la capital aragonesa, "hasta que se reconozca al pueblo palestino y hasta que se deje de matar niños, mujeres y hombres en la Franja de Gaza".

Las 30 organizaciones convocantes de la manifestación son Asociación Defensa de la Salud Pública de Aragón, Amalgama, Asamblea por la Paz y contra las Guerras, Asamblea 8M, Ateneo Republicano de Zaragoza, Casa Palestina, Comisiones Obreras, Chunta Aragonesista, Coordinadora Estatal por la Defensa de las Pensiones Públicas, Comité Solidaridad Internacionalista, Colectivo Unitario de Trabajadores, Ecologistas en Acción, Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza, Federación Aragonesa de Solidaridad, Hermandad Obrera de Acción Católica, Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras de Aragón, IU, Movimiento Hacia Un Estado Laico, OSTA, PDMA, Partido Comunista de España en Aragón, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Podemos, PSOE, REAS Aragón, Sindicato Obrero Aragonés, Sumar Aragón, Unión General de Trabajadores, WILPF y Zaragoza en Común.