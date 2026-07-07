Un millar de turolenses se fotografía junto al Torico en una de las citas más emotivas de la Vaquilla

Hacerse una foto junto al 'Torico' es un acto solidario. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un millar de turolenses pasará este martes por la plaza del Torico para inmortalizar uno de los momentos más especiales de las Fiestas del Ángel. La iniciativa solidaria 'Pon el pañuelo al Torico', organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Teruel con la colaboración del Ayuntamiento, vuelve a convertir el emblemático monumento en símbolo de solidaridad y compromiso con la investigación oncológica.

Desde las 9.00 horas y hasta las 19.45 horas, una grúa instalada junto al pedestal del Torico permite que los participantes asciendan hasta la altura de la escultura para fotografiarse con el característico pañuelo rojo. A cambio de una aportación de dos euros, los asistentes contribuyen de forma directa a la financiación de proyectos de investigación destinados a ampliar el conocimiento sobre el cáncer.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Teruel, Miguel Ángel Sauras, han inaugurado la jornada con la primera fotografía oficial. Junto a ellos han participado Pilar García y Javier Izquierdo, el matrimonio perteneciente a la Peña La Unión que tendrá el honor de colocar el pañuelo al Torico el próximo sábado, durante el acto que marca el inicio oficial de las Fiestas del Ángel.

También han asistido representantes de la corporación municipal y de la asociación. Con este gesto, cientos de fotografías volverán a reflejar hoy el compromiso solidario de Teruel. Cada imagen junto al Torico representará mucho más que un recuerdo de las fiestas; supondrá también una aportación para avanzar en la investigación y ofrecer esperanza a miles de personas.

Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado que esta iniciativa ya forma parte de las tradiciones más queridas de la Vaquilla. Buj ha recordado que miles de turolenses conservan en sus álbumes familiares una fotografía junto al Torico gracias a esta propuesta solidaria y que muchas personas repiten la experiencia año tras año.

La regidora ha señalado que este acto es uno de los motivos que llevaron al Ayuntamiento a nombrar mantenedora de las Fiestas del Ángel 2026 a la Asociación Española Contra el Cáncer, además de reconocer la extraordinaria labor que desarrolla la entidad junto a todo su voluntariado en el apoyo a pacientes y familias, así como en la promoción de la investigación.

Emma Buj ha animado a todos los turolenses y visitantes a participar en esta actividad y colaborar con una aportación de dos euros que se destina íntegramente a la investigación contra el cáncer.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Teruel, Miguel Ángel Sauras, ha agradecido la respuesta que cada año ofrece la ciudadanía turolense. Sauras ha puesto en valor la solidaridad de quienes participan en la iniciativa y ha reconocido la colaboración constante y desinteresada del Ayuntamiento de Teruel para hacer posible este acto, convertido ya en una referencia dentro del programa festivo.

La actividad solidaria 'Pon el pañuelo al Torico' se celebra en Teruel desde 2014 y ha logrado consolidarse como una de las propuestas con mayor participación previa al inicio de las fiestas. En la edición del pasado año la iniciativa recaudó 2.300 euros destinados a la investigación contra el cáncer, una cifra que la organización espera igualar o superar gracias a la implicación de la ciudadanía.

ILUSIÓN Y NERVIOS

Pilar García y Javier Izquierdo, protagonistas este año del tradicional acto de colocación del pañuelo al Torico, han reconocido que afrontan la cita del próximo sábado con ilusión y también con cierto nerviosismo por la responsabilidad que supone protagonizar uno de los instantes más esperados y simbólicos de las fiestas.

Ambos han explicado que confían en disfrutar plenamente del momento y que contarán con la ayuda de los peñistas de La Unión para ascender hasta la base de la escultura y anudar el pañuelo al cuello del Torico.

La colocación del pañuelo constituye uno de los rituales más representativos de las Fiestas del Ángel. Miles de personas abarrotan la plaza del Torico para presenciar un acto que simboliza el comienzo oficial de la Vaquilla. Tras la cuenta atrás, el pañuelo rojo se anuda al cuello de la escultura entre el sonido de las peñas, la música y el entusiasmo de una plaza completamente entregada.

Para muchos turolenses representa el instante más esperado del año, el que marca el inicio de varios días de convivencia, tradición y celebración.