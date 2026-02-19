El Ministerio de Cultura revalida su apoyo al Festival Extrarradios de Huesca. - MINISTERIO DE CULTURA

HUESCA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura mantendrá su apoyo al Festival Extrarradios en su tercera edición, que se celebrará el próximo octubre, y lo hará con 70.000 euros la edición de 2026 de Extrarradios, que de nuevo volverá a presentar un programa diverso, con propuestas de diferentes disciplinas como danza, teatro, performance, literatura, cómic, cine o música.

Así lo ha confirmado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una reunión mantenida con la alcaldesa de Almudévar, Sofía Avellanas, y el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, localidades que organizan el festival.

De este modo, el Ministerio de Cultura revalida su apoyo a este festival, cuya aportación ha crecido de los 50.000 euros en 2024 a los 70.000 en 2025 y 2026.

Extrarradios surgió como respuesta a la cancelación del histórico Festival Periferias, manteniendo su espíritu multidisciplinar, de creatividad libre y pensamiento crítico.

Nació con los objetivos de explorar el universo de la creatividad cultural contemporánea desde una perspectiva temática y multidisciplinar; buscar un equilibrio entre lo global y lo local; establecer un diálogo entre lo popular y la vanguardia; y crear un caldo de cultivo cultural en la comarca, tanto a nivel de creadores como de público. El lema y el programa de su tercera edición se darán a conocer en los próximos meses.