La ministra de Trabajo emplaza a "anticipar" las profesiones del futuro para tener trabajadores cualificados

Publicado 25/03/2019 14:45:27 CET

ZARAGOZA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha emplazado a "anticipar" las profesiones del futuro para disponer de profesionales cualificados que puedan ocupar esos puestos de trabajo y "no ocurra lo que está ocurriendo ahora con la economía digital", con unos "60.000 o 70.000" trabajos en España que no se pueden cubrir "porque no tenemos personas suficientemente cualificadas para ello". "Eso, teniendo personas desempleadas, es un lujo que no nos podemos permitir", ha aseverado.

En este sentido, ha elogiado el foro de prospección del mercado laboral puesto en marcha en Aragón para estudiar cuáles serán esas profesiones del futuro y darles respuesta. "Es importantísimo, una magnífica idea y por ahí debemos de ir todos" para analizar qué sectores serán punteros o qué profesiones no existen aún pero existirán en un futuro y formar a esos futuros trabajadores.

Valerio ha visitado este lunes el Centro de Innovación para la Formación Profesional en Aragón (CIFPA), acompañada por la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno aragonés, Mayte Pérez, y la delegada del Gobierno en esta Comunidad, Carmen Sánchez.

Antes ha mantenido un encuentro de trabajo con el presidente de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, así como después se ha dirigido de nuevo al edificio Pignatelli para reunirse con la Mesa del Diálogo Social.

En declaraciones a los medios de comunicación, la ministra ha subrayado que en Aragón "se pueden sentir bien contentos con la labor que está haciendo el Gobierno" en materia de formación profesional, con iniciativas "punteras y pioneras en muchas cuestiones".

Así, ha mencionado los avances en formación en sectores como la automoción, la logística, o el sector primario, la apuesta "por esa transición justa" en zonas mineras, para "recualificar" a esos trabajadores y que encuentren de nuevo "un lugar en el mercado de trabajo".

APOSTAR POR LA FP

En Aragón hay unos 27.000 alumnos universitarios y 24.000 de Formación Profesional. "Tenemos que valorar la FP y empezar con nuestros niños en la escuela, decirles que es muy importante una profesión bien aprendida" y, en este sentido, ha instado a dignificar la FP y apostar por la FP dual, "que mezcla la formación con la práctica laboral".

Valerio ha observado que el Gobierno central trabaja para impulsar el consejo general de formación, que llevaba sin reunirse desde 2010. Ya se convocó hace varios meses y se han puesto en marcha "cinco grupos de trabajo", con la presidencia de la ministra de Trabajo, la vicepresidencia del Ministerio de Educación y la participación de las Comunidades y los agentes sociales --CCOO, UGT, CEOE y Cepyme--.

La formación debe atender a esa economía digital, al cambio climático, a la transición energética y económica, al envejecimiento de la población y el reto demográfico. "Si queremos tener a las personas formadas para que no se vean excluidas del mercado de trabajo tenemos que hacer una apuesta conjunta, muy coordinada todas las administraciones públicas y también con los agentes sociales muy en contacto con la empresa", ha manifestado.

Valerio ha resaltado de nuevo ese foro de prospección impulsado en Aragón, porque "no solamente hay que dar una formación adecuada para los trabajos que ahora existen y a veces no se encuentran profesionales cualificados para desempeñar puestos de trabajo que están vacantes", algo que "con el paro que tenemos es dramático", del 11 por ciento en Aragón y del 14,45 por ciento en España, "es un lujo que no debemos permitirnos". También hay que "mirar hacia adelante, ver por dónde va a ir el mercado de trabajo, hacer prospección".

REFORMA LABORAL

Por otra parte, la ministra de Trabajo se ha referido a la reforma laboral para aseverar tajante que "el Gobierno no va a llevar ni a aprobar en el Consejo de Ministros ningún real decreto ley que, de manera unilateral, derogue los aspectos más lesivos de la reforma laboral".

Ha recordado las últimas medidas para paliar los efectos de la precariedad laboral, como la regulación del registro de jornada, para evitar los contratos fraudulentos a tiempo parcial y las horas extraordinarias que no se cobran ni cotizan o el plan director por un trabajo digno, pero al no disponer del apoyo suficiente en la Diputación Permanente del Congreso no se abordarán otros aspectos "lesivos" del texto como la primacía del convenio del sector frente al de la empresa o la ultraactividad.

Ha confiado en que estos aspectos, y un futuro acuerdo en materia de pensiones, se puedan alcanzar tras las elecciones. "Lo intentaremos en la siguiente oportunidad. El Gobierno apuesta por un estatuto de los trabajadores del siglo XXI, adecuado a los tiempos actuales, a la economía actual y a las relaciones laborales en el siglo XXI".

Sobre su reunión con el presiente de Aragón, Javier Lambán, la ministra ha dicho que le ha dado la enhorabuena por las políticas que se han emprendido en la Comunidad en materia de empleo y FP, que serán ejemplo para el resto del país porque "están dando muy buen resultado".

Ha resaltado también la actitud de UGT, CCOO, CEOE y Cepyme en esta Comunidad porque "ha funcionado muy bien el diálogo social y eso es importante para avanzar". A nivel nacional, aunque ha habido "acuerdos y desacuerdos", también se han promovido grupos de trabajo para combatir la economía sumergida, favorecer la igualdad, impulsar los contratos de relevo y las jubilaciones parciales para que exista una renovación generacional en el sector de la automoción y en la industria manufacturera.

En los próximos días se podría aprobar también un plan para ayudar a los desempleados de larga duración, especialmente a los mayores de 30 años que "tienen problemas de inserción o de reinserción en el mercado de trabajo", con bonificaciones para su contratación y "un plus de apoyo en el caso de que sean mujeres", ha comentado.

REFERENCIA A NIVEL NACIONAL

Por su parte, la consejera de Educación, Mayte Pérez, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ya habían visitado el Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón, para "simbolizar ese apoyo y reconocimiento a la política en materia de FP en Aragón".

Pérez ha subrayado que es un centro "de referencia" a nivel nacional, para formación reglada y no reglada y para trabajadores y parados. "Tiende dos infraestructuras inéditas para poder exportar a otras Comunidades autónomas como son la factoría de logística automatizada o la fábrica de aprendizaje del automóvil, dos experiencias que son únicas" en el país.

Pérez ha coincidido en la necesidad de dignificar y prestigiar la FP y ha apuntado que "ha habido un incremento y un récord de matrícula de alumnos" en la Comunidad, así como la oferta de ciclos formativos se ha ampliado y la legislatura terminará con 70 nuevos ciclos.

Se trata de que la FP sea "una opción de calidad, de prestigio, es fruto de la apuesta del Gobierno y de ese diálogo responsable con los agentes económicos y sociales que ha funcionado de maravilla también en el campo de la formación profesional y que ha permitido aprobar ese cuarto plan de FP".

Mayte Pérez ha detallado que "más del 85 por ciento de los alumnos de FP encuentran empleo a los seis meses y un 75 por ciento del total lo hacen en la familia profesional que han estudiado". "Vamos a seguir en esta línea, con un incremento de 70 ciclos formativos, de alumnado y un aumento del 33 por ciento de la plantilla. Vamos en la dirección adecuada y la cooperación con el Gobierno de España es absolutamente necesaria tanto en el ámbito de la educación, como del empleo para seguir fortaleciendo y dignificando la FP".