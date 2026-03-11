El ministro del Interior asegura que seguirá dotando al GREIM de "los medios necesarios" para este servicio de "calidad"

Equipo de rescate del GREIM con un perro adiestrado realizando un simulacro de rescate de un montañero enterrado por un alud simulado en Llanos del Hospital. - EUROPA PRESS

BENASQUE (HUESCA), 11 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha visitado este miércoles el núcleo de Llanos del Hospital, en el término municipal de Benasque, en el Pirineo oscense, donde ha asistido a una sesión de entrenamiento de alumnos de los grupos de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil (GREIM), cinco de los cuáles se encuentran en la provincia de Huesca. Ha asegurado que el Gobierno de España seguirá dotando al GREIM de "los medios necesarios" para que continúe prestando este servicio "con la calidad con la que lo presta".

Grande-Marlaska ha podido conocer una sesión práctica de localización con perros adiestrados de cinco personas enterradas en la nieve por un alud --simulado-- y su posterior rescate por parte de los GREIM, incluyendo el traslado a un centro hospitalario de uno de ellos en el helicóptero con que la Benemérita cuenta en el Alto Aragón.

Ha comentado que la Guardia Civil dispone de 25 GREIM distribuidos en las montañas de toda España, cinco en Huesca. Han participado en el simulacro los grupos de Huesca, Jaca, Panticosa, Benasque y Boltaña.

El año pasado se llevaron a cabo 1.210 rescates en montaña en toda España, "un año récord", ha comentado el titular de Interior, apuntando que la mitad se realizaron en el Pirineo, de los que la mitad corrieron a cargo de los GREIM de Benasque y Boltaña, en el Pirineo oscense.

"El GREIM es una unidad absolutamente especializada, con un nivel de profesionalidad reconocido a nivel internacional" y que realiza "un trabajo impecable, aunando el servicio público, la formación y el ánimo". Colaboran con el GREIM los servicios aéreos y de salud del Alto Aragón, "la forma de ser realmente efectivo".

"Estas personas trabajan en condiciones mucho más gravosas" que las vistas en el entrenamiento, ha indicado Grande-Marlaska, señalando que "trabajan con ventiscas, a mucha más altura, con muchos más desniveles, en zonas de difícil acceso".

El ministro ha apelado a "la prevención", reclamando a los deportistas que vayan a la montaña "con todos los medios necesarios y previstos" en beneficio de su "autoprotección", mencionando los DVA, dispositivos de localización en montaña que son "un seguro de vida para todos los que aman la montaña", tras lo que ha hecho hincapié en que la mayor parte de los rescates se producen en verano, aunque este invierno ha habido siete montañeros fallecidos en aludes en Huesca y uno en Lérida, otros más en otros puntos de la UE.

Fernando Grande-Marlaska ha manifestado su "orgullo" por poder contar con los GREIM, y ha recordado que el año pasado ya los visitó en la estación de esquí de Candanchú (Huesca) y en Jaca.

En otro orden de cosas, ha indicado que el cobro por los rescates "se decide con posterioridad" en función de "las circunstancias", insistiendo en que es importante que los montañeros sean "previsores" y también "responsables", no solo por sí mismos, sino también por los grupos de rescate para que tengan que empleares cuando sea "imprescindible y por circunstancias ajenas a cualquier voluntad", matizando que la Guardia Civil está para "actuar en cualquier momento: No miramos ni valoramos si cualquiera ha sido más o menos imprudente, estamos para salvar la vida de todas las personas cuya seguridad esté en peligro; lo otro son cuestiones ya posteriores".

El teniente coronel Pedro Garijo, director de la Escuela de Montaña de Jaca (Huesca), ha expresado que en este ejercicio han participado nueve alumnos, siete guardias civiles, uno de la Policía de Andorra y otro de la Guardia Nacional Republicana de Portugal, cuerpos con los que la Benemérita colabora habitualmente, también con la Policía de Austria, la Gendarmería francesa y la Guardia di Finanza de Italia.

En la Escuela de Montaña de Jaca los alumnos realizan un curso de nueve meses que suman 1.640 horas. "Dentro del primer curso les enseñamos cómo moverse en montaña, cómo solucionar sus problemas, el autosocorro, para después enseñarles a solucionar los problemas de los demás, que es el rescate, todo ello culminado con nuestra capacidad de Policía Judicial, que es la capacidad para investigar los accidentes" en montaña.