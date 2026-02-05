La mirada del fotógrafo Francisco Alvira sobre la luz de Aragón se expone en el Palacio de Montemuzo, en Zaragoza

Presentación de la exposición "Luz de Aragón. Fernando Alvira Lizano", que esta abierta al público en el Palacio de Montemuzo, - EUROPA PRESS

La exposición fotográfica 'Luz de Aragón. Francisco Alvira Lizano' ofrece un recorrido por el paisaje aragonés a lo largo de 76 imágenes que se puede visitar en el Palacio de Montemuzo desde este jueves hasta el próximo 12 de abril.

Se trata de un viaje visual por las tres provincias aragonesas, abarcando desde el Prepirineo hasta las sierras de Teruel, en las que capta la esencia del territorio a través del objetivo de la cámara de fotos. El autor plasma su sensibilidad artística y un profundo conocimiento del paisajes que trasciende lo documental para convertirse en una experiencia emotiva a través de las distinta atmósferas que plasma.

La muestra está comisariada por Jara Alvira Franco y también por el vicepresidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Miguel Ángel Alvira Juan, que han seleccionado fotografías inéditas en diferentes formatos y encuadres y que están acompañadas de las herramientas de trabajo del artista como dispositivas, cuadernos y una cámara panorámica que ofrece una mirada íntima de su proceso creativo. En la presentación también ha intervenido el jefe de la Unidad de Museos del Ayuntamiento de Zaragoza, Rubén Castells.

Entre los objetos que acompañan a la muestra hay encargos profesionales y también imágenes captadas en viajes familiares en las que la "clave es la sensibilidad y la búsqueda de equilibrio entre el silencio y la presencia", ha explicado Rubén Castells.

Los visitantes podrán reconocer paisajes muy característicos, como el Belchite viejo, el Pico de Guara, Albarracín, Roda de Isábena, Mora de Rubielos o el Aguallueve de Anento, junto a otros enclaves "más anónimos, pero no por ello menos exentos de belleza", ha apostillado.

ÁMBITOS

En la primera parte de la exposición la luz es la protagonista de los paisajes en los que combina con tonos cálidos y fríos para "elaborar un mapa sensitivo del territorio", ha expresado Castells.

La segunda parte del recorrido es más formal en la que se reconocen los pueblos y las vistas objeto de encargo de clientes y en las que plasma el rigor con el afecto y la emoción por lo que está viendo a través del objetivo.

Por último, la visión del autor se detiene en pequeños detalles muy apreciables y que captarán la mirada del visitante como un árbol solitario o un muro agrietado con los que busca llamar la atención de los inadvertido, ha indicado.

Para profundizar en el modo de trabajar del autor se han organizado visitas guiadas, que para los grupos serán los días 12, 17 y 25 de febrero, a las 10.00, 12.00 y 18.00 horas; mientras que los días 18 y 26 de febrero y el 3 y 10 de marzo se han programado a las 10.00 y 12.00 horas. Se tiene que hacer la reserva previa a través del email 'didacticaexposiciones@zaragoza.es'.

Para el público en general las visitas guiadas se realizarán los sábados días 14, 21 y 28 de febrero, a las 18.00 horas y las inscripciones se pueden formalizar desde la web del Ayuntamiento de Zaragoza 'www.zaragoza.es'.

Fernando Alvira Lizano (Huesca, 1952-2025) dedicó cinco décadas a retratar Aragón, sus paisajes naturales y urbanos, junto a su riqueza artística.

El fotógrafo fue colaborador de medios de comunicación y de Instituciones como Turespaña y su legado incluye más de 40 libros, numerosas exposiciones y un inmenso archivo de gran valor documental y estético de la memoria colectiva del territorio aragonés.