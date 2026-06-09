El Miteco autoriza a Enel Green Power 406 MW renovables para el Nudo Mudéjar de Andorra (Teruel)

Archivo - Endesa vuela de una sola vez las tres torres de refrigeración de la Central Térmica de Andorra. - EUROPA PRESS - Archivo

ANDORRA (TERUEL), 9 (EUROPA PRESS)

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha notificado a la empresa Enel Green Power la firma de la autorización administrativa previa de 406,3 megavatios de potencia renovable y almacenamiento relativos al concurso de transición justa del Nudo Mudéjar de Andorra (Teruel).

Fuentes del Miteco, han indicado que "el proyecto presentado por Enel ha experimentado una reducción de potencia significativa tras la Evaluación de Impacto Ambiental, que incorpora los condicionantes técnicos aportados por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y la Dirección General de Medio Natural, Caza y Pesca del Gobierno de Aragón, como los vinculados al control de escorrentías y a la protección de cauces y fuentes".

Ahora el ministerio va a proponer la modificación de la Orden TED/1182/2021, por la que se regula y convoca el citado Concurso, para que la capacidad de acceso del Nudo liberada por ENEL, de 937 MW, se reasigne dentro del propio Concurso y se maximice la eficiencia del procedimiento.

Esta modificación se someterá a consulta pública en las próximas semanas, con vistas a culminar el procedimiento administrativo el próximo otoño. Con ello, el Instituto para la Transición Justa (ITJ) podrá ofrecer individualmente la capacidad liberada a los demás concurrentes, de acuerdo con el orden de prelación resultante del Concurso.

Tanto Enel como el resto de los adjudicatarios tendrán que cumplir con los compromisos socioeconómicos asociados al volumen de capacidad de acceso que obtengan, en beneficio de la zona de transición justa.

El ITJ, siguiendo con lo recogido en la base 23.3 de la Orden TED/1182/2021, procederá al reajuste proporcional de los compromisos de Enel, que supone mantener de 13 empleos directos equivalentes a tiempo completo (ETC) en construcción y puesta en marcha, otros 71 ETC directos en operación y mantenimiento y 1.310 ETC indirectos, todos ellos respaldados por la garantía asociada al Concurso.

De este modo, Transición Ecológica refuerza su apoyo al territorio, donde ya ha concedido 520 Meuro para 180 proyectos empresariales, municipales y de restauración ambiental, de los cuales hay el compromiso de creación de más de 500 empleos con las ayudas vigentes.