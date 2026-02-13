Mobility City pone el foco en el impulso al emprendimiento en movilidad como objetivo para 2026. - EUROPA PRESS

El apoyo al emprendimiento, especialmente joven, y el impulso a diferentes proyectos innovadores que se están desarrollando en Aragón es uno de los compromisos que forman parte de la labor de Fundación Ibercaja y en los que se centrará su espacio Mobility City en 2026.

Así lo han explicado el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y el director de Mobility City, Jaime Armengol, en un encuentro celebrado este viernes en el que han participado junto con representantes de las consultoras Zebra, Sherpa Tribe y ¿Por qué no?.

"Creemos en el talento que existe en nuestro territorio y trabajamos para acompañarlo, conectarlo y darle oportunidades reales de desarrollo, facilitando el contacto con sus empresas, a inversores e instituciones y también a agentes claves que se mueven, que están dentro de este ecosistema innovador", ha expresado José Luis Rodrigo.

Ha subrayado la consolidación de Mobility City como "hub de innovación y emprendimiento" y ha recalcado su papel como "lugar de encuentro y reflexión sobre la comunidad del futuro y entorno facilitador, donde las ideas pueden crecer, transformarse en proyectos y, en muchos casos, convertirse en empresas viables y de éxito".

Por todo ello, de cara al 2026, el reto es continuar la apuesta por el emprendimiento y la innovación en movilidad con diferentes actividades.

Entre las propuestas, estarán el programa Hangar 73, con ¿Por qué no?; los diferentes Innovation Days con Zebra, un total de cuatro jornadas sobre diversas temáticas como el vehículo autónomo y el almacenamiento de energía; además de un nuevo programa de aceleración.

De hecho, tal y como ha destacado José Luis Rodrigo, este 2026 es "muy especial": "Celebramos 150 años de existencia y queremos desarrollar la batería de actividades muy interesantes y muy importantes en todas las áreas de actuación".

UN 2025 "SIGNIFICATIVO"

El 2025 ha sido "especialmente significativo", ha observado José Luis Rodrigo, recordando el desarrollo de 13 iniciativas vinculadas al emprendimiento y la innovación en movilidad, con la participación de más de mil personas y más de 40 startups. "Hemos visto nacer proyectos, validarse tecnologías, celebrarse encuentros entre profesionales y empresas y generarse oportunidades reales de colaboración", ha apostillado.

Como parte de su compromiso por ser una referencia en torno al debate sobre la movilidad sostenible del futuro, Mobility City centra igualmente su trabajo en impulsar el emprendimiento que se está desarrollando en este ámbito, acompañando a empresas innovadoras de movilidad, logística, ciberseguridad o smart cities.

Con este propósito, Mobility City ha comenzado a trabajar este 2025 con Zebra, Sherpa Tribe y ¿Por qué no? para conectar empresas, startups, inversores y agentes institucionales para potenciar el emprendimiento en movilidad y fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias y oportunidades.

Igualmente, se han consolidado alianzas con entidades que aplican a la investigación y la innovación, como por ejemplo la Cámara de Comercio, Fundación Aragón Emprende, diferentes clústeres y empresas, así como universidades o el CSIC.

ACTIVIDADES RELEVANTES

Entre las iniciativas, han tenido lugar diferentes ediciones de los Innovation Days, unas jornadas en las que se citan jóvenes emprendedores junto con profesionales y empresarios, con el objetivo de dar a conocer sus proyectos y conocer las novedades actuales.

Las cuatro jornadas han versado sobre asuntos como seguridad vial, logística, almacenamiento y baterías, ciudades inteligentes y sostenibles y contaron con la participación de cerca de 300 personas.

Acerca del área de almacenamiento y baterías, el director de Mobility City, Jaime Armengol, ha incidido en su importancia, aludiendo a la construcción de la gigafactoría en Figueruelas (Zaragoza): "Está muy bien, pero consideramos que tiene que haber un conocimiento que haga que esa potencia de una inversión tan grande se vea reflejada en proyectos emprendedores".

También se han puesto en marcha eventos como el Spain Innovation Summit, junto a Zebra, al que asistieron alrededor de 300 personas y con quienes también se ha impulsado el Mobility Open Innovation Program, una propuesta que durante cuatro meses ha facilitado la validación tecnológica, el prototipado y preparación para la inversión de 10 proyectos innovadores.

Por otra parte, ha tenido lugar el programa de aceleración 'Start up Boost', iniciativa de INCIBE Emprende que impulsa Sherpa Tribe, que ha organizado junto con la Fundación Ibercaja, Mobility City y el Ayuntamiento de Zaragoza, dentro del programa Startegy. El programa ha contado con la participación de 10 start ups y en torno a 150 personas.

Junto con ¿Por qué no? y el Ayuntamiento de Zaragoza, dentro del marco 'Startegy', arrancó la segunda edición del proyecto de emprendimiento Venture Builder Hangar 73, cuyo propósito es transformar oportunidades de innovación en proyectos empresariales viables y sostenibles, en base al codesarrollo entre equipos emprendedores y empresas consolidadas.

En definitiva, para Armengol se trata de conseguir que "el trabajo que hemos realizado y este enfoque especializado en emprendimiento sean reconocidos en el ámbito español, pero también en el ámbito internacional".