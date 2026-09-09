Mónica Iglesias (PSOE) critica que Azcón "permite que el negacionismo de Vox condicione las políticas públicas"

La diputada del PSOE Aragón Mónica Iglesias. - PSOE.

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE Aragón Mónica Iglesias ha criticado que el Gobierno de Jorge Azcón "permita que los postulados de Vox condicionen las políticas públicas de la Comunidad" y ha lamentado que Aragón vaya a renunciar a 500.000 euros del Gobierno de España destinados a combatir la violencia machista.

En rueda de prensa, Iglesias ha explicado este miércoles que esta renuncia se produce "porque el Gobierno de Aragón ha decidido eliminar de su convocatoria de ayudas la línea que permitía financiarlos".

La parlamentaria socialista ha recordado que en 2025 existía una línea específica destinada a fomentar la parentalidad positiva, proteger a niños, niñas y adolescentes y prevenir expresamente la violencia familiar y de género.

"Estamos ante una renuncia consciente. El dinero estaba disponible. Era dinero para Aragón, para proyectos desarrollados en Aragón y para beneficiar a menores y familias aragonesas", ha señalado Iglesias, quien considera que el Ejecutivo autonómico "ha decidido prescindir de medio millón de euros por una cuestión estrictamente ideológica".

La diputada socialista ha denunciado que "el negacionismo de Vox de cuestiones como la violencia machista, tiene consecuencias". Iglesias ha defendido que "la violencia machista existe, aunque Vox se niegue a denominarla de esa manera", y ha comparado esta posición con el negacionismo respecto al cambio climático.

ENTIDADES AFECTADAS

"Lo más grave es que ese negacionismo ya no se queda en declaraciones: empieza a tener consecuencias presupuestarias y a costarle dinero a Aragón y a los aragoneses", ha afirmado.

Iglesias ha señalado que 46 entidades sociales aragonesas se van a ver afectadas por la exclusión de determinados proyectos. Entre ellas ha citado a Fundación Adunare, Fundación DFA, Kairos, Fundación Piquer, ASAPME Aragón, entre otras.

Para Iglesias, la situación evidencia que las decisiones del Ejecutivo autonómico están dejando de responder a las necesidades de la ciudadanía para quedar condicionadas por los postulados ideológicos de Vox.

Mónica Iglesias ha responsabilizado directamente al presidente del Gobierno de Aragón de las decisiones de su Ejecutivo. "Se pueden discutir las políticas para combatir estos problemas, se pueden proponer medidas diferentes, pero lo que no se puede hacer es negar la realidad", ha señalado.

Ha considerado que el Gobierno de Aragón está permitiendo que la ultraderecha marque sus políticas públicas: "Azcón está permitiendo que sus postulados ideológicos condicionen las políticas públicas de Aragón".

También ha vinculado esta situación con la relación institucional del Gobierno de Aragón con el Ejecutivo central y ha criticado que Vox decida no acudir a determinadas reuniones institucionales mientras el Partido Popular lo consiente.

"Se puede discrepar con el Gobierno de España, discutir, negociar y votar en contra. Lo que no se puede hacer es dejar vacía la silla de Aragón", ha defendido.

Para la parlamentaria socialista, todas estas decisiones responden a un mismo patrón: "Vox niega la violencia machista y el PP lo consiente. Vox niega el cambio climático y el PP lo consiente. Vox desprecia determinados espacios institucionales y el PP lo consiente". "Y al final todo tiene una misma firma: la de Jorge Azcón. Es el presidente del Gobierno de Aragón y es responsable de lo que hace y de lo que deja de hacer su Ejecutivo", ha concluido.