Mónica Iglesias (PSOE) pide al Gobierno de Aragón que pague en tiempo y forma a los usuarios de productos ortopédicos

La diputada autonómica del PSOE Mónica Iglesias. - PSOE.

ZARAGOZA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del PSOE Mónica Iglesias ha pedido al Gobierno de Aragón que garantice los pagos en tiempo y forma de la prestación a las personas que necesitan productos de ortopedia ante los retrasos de más de un año que llegan a sufrir pacientes, familias y las propias ortopedias.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa, lamentando que los retrasos del Gobierno de Aragón en el pago de estas prestaciones afectan especialmente "a las personas y familias que no pueden adelantar este dinero".

Iglesias ha denunciado "el mal funcionamiento del programa de ayudas ortoprotésicas en Aragón", tal y como han trasladado al grupo socialista tanto el colectivo de las ortopedias como familias afectadas. "Este programa permite acceder a productos prescritos dentro del sistema aragonés de salud como sillas de ruedas, prótesis, camas articuladas, corsés, muletas, grúas de transferencia o distintos apoyos técnicos esenciales para la autonomía y la calidad de la vida de muchas personas", ha dicho.

Si la persona o la familia que ha recibido una prescripción médica para el uso de un producto ortoprotésico puede asumir el coste, lo adquiere y luego solicita el reintegro a la administración autonómica. "El problema es que ese reembolso suele tardar entre diez y doce meses", ha aseverado la parlamentaria.

DEMORAS EN LAS PRESTACIONES

Ha añadido que el problema "se agrava cuando la persona, por condiciones económicas, no puede adelantar este dinero, que en muchas ocasiones este tipo de productos tiene un alto coste, y entonces se inicia un procedimiento de pago directo, con expedientes, informes sociales y autorizaciones administrativas, que también suelen tener la misma demora de uno doce meses, pero sin tener el producto prescrito".

Los socialistas lamentan las situaciones que se están dando: un año después de la prescripción médica, las personas siguen esperando su silla, esperando una prótesis o un apoyo imprescindible para su vida diaria.

"Todos podemos pasar por una circunstancia que nos lleve al uso de un producto de apoyo, pero en especial a las personas mayores, a personas con discapacidad y pacientes con alguna patología que necesitan estos productos para mantener su autonomía y bienestar", ha expuesto Mónica Iglesias.

"Cuando hablamos de salud, discapacidad, dependencia, autonomía personal o cualquier situación que nos lleve a la prescripción de este tipo de productos, no basta con reconocer derechos sobre el papel. Los derechos tienen que hacerse efectivos, de verdad y sin demoras injustificadas", ha concluido.

En la actualidad, en Aragón hay más de 18.500 personas que reciben algún tipo de ayuda por prestación ortoprotésica. Desde el PSOE se pide al gobierno aragonés "a no retrasar los abonos de las ayudas, ni a las personas ni a las ortopedias".